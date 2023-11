Was heute wichtig ist

Erdoğan kommt nach Berlin. Der türkische Präsident wird an diesem Freitag Deutschland besuchen. Geplant sind Treffen mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz. Der Besuch ist umstritten, weil Erdoğan sich im Gaza-Krieg an die Seite der Hamas gestellt und das Existenzrecht Israels angezweifelt hat. Zum Artikel (SZ Plus)