DFB-Elf gewinnt gegen Schottland. In die vergangenen drei Turniere war das Nationalteam jeweils mit einer Niederlage gestartet – ganz anders läuft es nun zum Auftakt der Heim-EM. Die Tore beim 5:1-Sieg erzielen Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug und Can. Für den schottischen Ehrentreffer sorgt Abwehrspieler Rüdiger mit einem Eigentor. Zum Artikel (SZ Plus)

Nationalmannschaft in der Einzelkritik: Kroos lenkt königlich erhaben. Der Routinier beeindruckt gegen Schottland mit seiner Pass-Quote, Musiala kurvt geschmeidig durch die Abwehr, Andrich erfüllt die Raubein-Erwartungen, und Can rundet den Abend mit einer kuriosen Geschichte ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Von der Straße bis zum Spielfeldrand: Die eindrücklichsten Szenen der Europameisterschaft

Nachrichten kompakt

100 Delegationen bei Ukraine-Gipfel in der Schweiz. Die Konferenz soll einen Friedensprozess auf Grundlage des Völkerrechts anstoßen. Die Agenda ist bewusst möglichst konfliktfrei gehalten: Neben Atomsicherheit stehen die Getreideexporte und die Lage der Kriegsgefangenen sowie der nach Russland verschleppten Kinder auf dem Programm. Russland ist nicht eingeladen. Moskau hatte zuletzt immer wieder klargemacht, an Verhandlungen nicht ernsthaft interessiert zu sein. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: IG Metall droht mit Streiks in kommender Tarifrunde. Die Beschäftigten seien zum Streik für deutlich mehr Geld bereit, sagt IG-Metall-Chefin Benner. „Wir sind in der Tarifrunde selbstverständlich auf alles vorbereitet: nicht nur auf Warnstreiks, sondern auch auf 24-Stunden-Streiks und auf Urabstimmungen für unbefristete Streiks.“ Benner kündigt auch eine Initiative gegen den Rechtsruck an. „Wir wollen den Beschäftigten mehr Freiräume ermöglichen, sich demokratisch zu engagieren“ – ob während oder außerhalb der Arbeitszeit. Zum Interview (SZ Plus)

Högl hält Pflicht beim Wehrdienst für unausweichlich. Perspektivisch brauche es eine Verpflichtung, findet die Wehrbeauftragte des Bundestages. Auch Umfragen zeigten, dass eine deutliche Mehrheit der Deutschen für die Rückkehr der Wehrpflicht sei. Verteidigungsminister Pistorius hatte diese Woche seine Pläne für ein neues Wehrdienstmodell vorgestellt. Er will die vor 13 Jahren ausgesetzte Erfassung von Wehrfähigen wieder aufbauen. Zum Artikel

FTI storniert alle Reisen. Zehn Tage lang hatte der vorläufige Insolvenzverwalter versucht, andere Reiseveranstalter davon zu überzeugen, die bei FTI gebuchten Pauschalreisen ab dem 6. Juli zu ermöglichen – allerdings ohne Erfolg. Nun haben Kunden Planungssicherheit und können neue Urlaube bei der Konkurrenz buchen. Alle geleisteten Anzahlungen sowie etwaige Vorauszahlungen bekommen Pauschalreisende vom Deutschen Reisesicherungsfonds erstattet. Zum Artikel

Kate will sich bei Geburtstagsparade für König Charles wieder öffentlich zeigen. Monatelang war die an Krebs erkrankte Princess of Wales nicht zu sehen, nun meldet sie sich zurück. Kate und ihre drei Kinder wollen an diesem Samstag gemeinsam in einer Kutsche zum Paradeplatz in London fahren und sich anschließend mit dem Rest der Royal Family auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zeigen. Zum Artikel

Neuer Prozess gegen Boateng gestartet. Der Ex-Fußball-Nationalspieler steht zum dritten Mal vor Gericht. Die Richterin am Landgericht München beginnt mit persönlicher Kritik an dem Verfahren, der bayerischen Justiz und den Medien. Boateng spricht von „einem Albtraum“. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern zum sechsten Mal deutscher Basketball-Meister. Die Mannschaft setzt sich in der vierten Playoff-Partie der Finalserie bei Alba Berlin mit 88:82 durch. Es ist ein hochklassiges, energiegeladenes und in der Schlussphase nervenaufreibendes Spiel. Die Münchner gewinnen damit nach 2018 zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte das Double (Meisterschaft und Pokalsieg). Zum Artikel

Weitere wichtige Themen