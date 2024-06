1:1 gegen die Schweiz: DFB-Elf ist Gruppenerster. Die deutsche Fußballnationalmannschaft beendet die EM-Vorrunde auf Platz eins. Die Schweizer gehen in der 28. Minute durch ein Tor von Ndoye in Führung. Der eingewechselte Füllkrug trifft in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich. Verteidiger Tah wird nach seiner zweiten gelben Karte im Achtelfinale fehlen. Zum Artikel (SZ Plus)

Tote nach Anschlägen auf Synagogen und Kirchen in Dagestan. Unbekannte Angreifer töten in der russischen Teilrepublik im Nordkaukasus nach Angaben der Behörden mindestens 15 Polizisten sowie einen Priester. Das dagestanische Innenministerium berichtet zudem von mehreren Verletzten. Einige der Attentäter seien getötet worden, melden russische Medien unter Berufung auf die Polizei. Weitere Angreifer sollen festgenommen worden sein. Zum Artikel

EXKLUSIV: Brüssel warnt vor neuer Ära der Desinformation. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission Jourová sieht Deutschland, Frankreich und Polen "extrem unter Druck beim Thema Falschinformationen". Sie geht davon aus, dass Russlands Präsident Putin versuchen wird, mit aufwendigen Geheimdienstoperationen Wahlen wie die Bundestagswahl im kommenden Jahr zu beeinflussen. Den Messengerdienst Telegram sieht sie als "riesiges Problem". Zum Artikel (SZ Plus)

Kritik an Lauterbachs Apothekenreform. Die vom Bundesgesundheitsminister vorgeschlagenen Reformen "zerstören die Arzneimittelversorgung in Deutschland irreparabel", sagt Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung deutscher Apothekenverbände. Die Lobby fürchtet den Verlust von Tausenden Arbeitsplätzen. Am Dienstag sind die Verbände zu einer Anhörung ins Ministerium geladen. Zum Artikel (SZ Plus)

Israels Oberstes Gericht fordert Aufklärung über Gefangenenlager. Nach Berichten über Folter verlangt das Gericht nähere Informationen über die Zustände im Gefangenenlager Sde Teiman, das für militante Palästinenser eingerichtet worden ist. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu kündigt ein baldiges Ende der intensiven Kampfphase an - den Krieg will er aber erst mit der Zerschlagung der Hamas beenden. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen