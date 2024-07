Erster demokratischer Kongressabgeordneter fordert Bidens Rückzug. In der Demokratischen Partei wird nun auch öffentlich an Bidens Präsidentschaftskandidatur gezweifelt. An diesem Mittwoch will sich der US-Präsident mit den demokratischen Gouverneuren treffen, um sich deren Unterstützung zu sichern. Vorher liefert er eine neue Erklärung für seinen schwachen Auftritt im TV-Duell mit Trump: Er habe einen Jetlag gehabt, sagt Biden. Zum Artikel

EXKLUSIV: Inflationsprämie erreicht überraschend viele Arbeitnehmer. 26 Millionen Menschen in Deutschland erhalten die Prämie von bis zu 3000 Euro, die Arbeitgeber steuer- und abgabenfrei gewähren können. Das geht aus einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hervor. Das Ergebnis überrascht, weil viele der beteiligten Akteure keine großen Erwartungen an die Prämie hatten. Zum Artikel (SZ Plus)

Le Pens Gegner versuchen, einen Durchmarsch bei der Parlamentswahl zu verhindern. 218 von 306 Drittplatzierten der Parlamentswahl in Frankreich treten nicht zur zweiten Runde an - zugunsten anderer Kandidaten, die nicht der extremen Rechten angehören. Die meisten Rückzüge kommen vom linken Bündnis Nouveau Front populaire. Zum Artikel

Israel will bei Rafah-Offensive 900 Terroristen getötet haben. Darunter sollen nach Angaben der israelischen Armee mindestens ein Bataillonskommandeur, viele Kompaniekommandeure und zahlreiche Kämpfer gewesen sein. Nun konzentriere man sich auf die Zerstörung der terroristischen Infrastruktur in Rafah. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EXKLUSIV: Reiche verursachen laut Studie mehr Treibhausgase, wohnen aber klimafreundlicher. Bisher galten reiche Haushalte stets als die größten Umweltsünder. Jetzt zeigt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit einer Untersuchung: Bei der Mobilität stimmt das. Aber in anderen Bereichen ist Klimaschutz auch eine Frage des Geldes - zum Beispiel beim Wohnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles Wichtige zur Fußball-EM

Die Türkei besiegt Österreich 2:1 und steht im Viertelfinale. Die türkische Mannschaft geht früh in Führung und erhöht später auf 2:0. Demiral trifft zweimal. Österreich gelingt noch durch Gregoritsch ein Tor, der Sturmlauf reicht aber nicht aus - auch, weil der türkische Torwart Günok in der letzten Sekunde des Spiels eine große Parade zeigt. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Niederlande gewinnen 3:0 gegen Rumänien. In der Gruppenphase hat sich das niederländische Team noch schwergetan. Beim Sieg im Achtelfinale zeigt es aber sein Potenzial - und trotz vieler vergebener Chancen hohe Qualität in der Offensive. Gakpo erzielt das erste Tor, Malen das zweite und dritte. Nun wartet im Viertelfinale die Türkei. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen