Armeesprecher: Israelische Streitkräfte haben Gaza-Stadt umstellt. Die Soldaten beginnen nach Angaben des Militärs langsam den Vorstoß in die Stadt. Laut Israels Verteidigungsminister Gallant soll eine Eliteeinheit der Armee darauf trainiert sein, die Hamas in ihrem weitverzweigten Tunnelsystem anzugreifen. Der innenpolitische Streit in den USA blockiert die Hilfe für Israel. Zum Liveblog

Notunterkunft im Luxushotel: Viele Überlebende aus überfallenen Kibbuzim wurden in einem Urlaubsort am Roten Meer untergebracht (SZ Plus)

Israels Regierung will der Wirtschaft mit einem Förderprogramm helfen. Kleinere und mittlere Betriebe sollen günstige Kredite bekommen. Außerdem will der Staat bis zu 22 Prozent der Fixkosten und bis zu 75 Prozent der Gehälter übernehmen - vorerst für den Monat Oktober. Selbständige sollen eine Unterstützung bis zu umgerechnet 825 Euro erhalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere Nachrichten im Überblick

Biden will Einwanderung aus dem Süden stoppen. Aktuell sind wieder Tausende Menschen auf dem Weg in Richtung Südgrenze der USA. In Washington wächst der Druck von allen Seiten. Die Regierung will weitere Grenzbeamte einstellen, etwa 25 000 sind es schon. An diesem Freitag hat der US-Präsident elf Staatschefs aus Lateinamerika zu einem Gipfeltreffen ins Weiße Haus geladen. Zum Artikel (SZ Plus)

Betrugsprozess: FTX-Gründer Bankman-Fried für schuldig befunden. Die sieben Anklagepunkte in New York reichen von Betrug bis Verschwörung zur Geldwäsche. Über das Strafmaß wird erst im März 2024 entschieden - es könnten mehr als 100 Jahre Gefängnis werden. Die US-Justiz wirft dem 31-Jährigen vor, Milliarden aus dem Vermögen von Kunden der Kryptobörse FTX ohne deren Wissen abgezweigt zu haben, um unter anderem riskante Geschäfte seines Hedge-Fonds zu finanzieren. Zum Artikel

Umfrage: Viele Kommunen schätzen Flüchtlingslage als "machbar" ein. Die Bundesländer fordern mehr Geld für die Versorgung von Geflüchteten, Städte und Gemeinden seien heillos überfordert, heißt es oft. Eine Befragung unter deutschen Kommunen zeigt jetzt: Nicht alle betrachten sich schon als Notfall. Die Umfrage kann zwar nicht als repräsentativ betrachtet werden, weil mehr als die Hälfte der Kommunen, die auf die Fragen der Forscher geantwortet haben, in Baden-Württemberg liegen. Dennoch erlaube sie laut der Universität Hildesheim "eine große bundesweite Einschätzung". Zum Artikel (SZ Plus)

Gericht verhängt Strafbefehl gegen Zverev. Bis zu ihrer Trennung inszenierten sich der Tennisstar und seine Partnerin, die Influencerin Patea, als Traumpaar. Jetzt hat ein Gericht Strafbefehl gegen den Sportler erlassen - wegen häuslicher Gewalt. Zverev weist die Vorwürfe zurück und hat Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Und es gab einen Vertrag, der Patea zum Schweigen bringen sollte. Zum Artikel (SZ Plus)

FSV Mainz 05: Trainer Svensson tritt zurück. Jan Siewert, der Coach der U23, übernimmt die Mannschaft "bis auf Weiteres". In der Fußball-Bundesliga sind die Mainzer noch ohne Sieg, drei Punkte aus neun Spielen bedeuten den letzten Tabellenplatz. Zuletzt flogen sie nach einem enttäuschenden Auftritt bei Hertha BSC auch aus dem DFB-Pokal. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen