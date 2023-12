EXKLUSIV: Bahnvorstand bekommt nachträglich fast fünf Millionen Euro. Es handelt sich um alte Ansprüche aus dem Jahr 2022. Die Tantiemen waren zurückbehalten worden, weil die Bahn die sogenannte Strompreisbremse in Anspruch genommen hatte. Zum Artikel (SZ Plus)

Russischer Luftangriff auf Kiew. Trümmer abgeschossener Raketen seien niedergegangen, teilt Bürgermeister Klitschko mit. Präsident Selenskij wirbt in Lateinamerika für seinen Friedensplan - und reist anschließend weiter in die USA. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Haushaltsstreit der Ampel hat Folgen für Initiativen gegen Rechtsextremismus. Das Demokratiefördergesetz, um das die Bundesregierung noch ringt, könnte gerade jetzt für viele ein wichtiges Signal etwa beim Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus sein. Doch gerade fürchten die Menschen in vielen dieser Projekte um ihre Arbeitsplätze, weil der Bundeshaushalt noch immer nicht verabschiedet ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Mehr als 22 000 Ziele in Gaza seit Kriegsbeginn angegriffen. Das gibt das israelische Militär bekannt. Der Krieg werde noch andauern, "aber das ist der Anfang vom Ende der Hamas", sagt Regierungschef Netanjahu. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

DFB-Pokal-Auslosung: Stuttgart trifft auf Leverkusen im Viertelfinale. Der VfB und der Tabellenführer bestreiten die einzige Begegnung zwischen Erstligisten im Pokal. Favoritenschreck Saarbrücken empfängt Mönchengladbach. Bei den Frauen kommt es zwischen Hoffenheim und Wolfsburg zu einem Topspiel. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen