Baerbock warnt vor Bedrohung für Nato und Fluchtwelle aus der Ukraine. Die Bundesaußenministerin weist auf mögliche Folgen für Deutschland hin, sollte die Ukraine nicht die nötige Hilfe erhalten, um sich weiter gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen. Im SZ-Gespräch sagt sie: "Wenn wir die Ukraine nicht weiter unterstützen, dann gehen wir das Risiko ein, dass Putins Truppen an der Grenze zu Polen stehen." Zum Interview (SZ Plus)

Bildungsministerin Stark-Watzinger will sich von Staatssekretärin trennen. Sabine Döring soll in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Der Grund ist offenbar ihr Umgang mit propalästinensischem Protest an Berliner Hochschulen. Zuletzt stand auch Stark-Watzinger selbst in der Kritik. Viele Wissenschaftler legen ihr den Rücktritt nahe. Der Vorwurf: politische Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit. Zum Artikel

Friedensforscher warnen vor atomarer Aufrüstung. Laut dem Stockholmer Sipri-Institut wächst die Zahl einsatzbereiter Atomsprengköpfe. Man befinde sich in einer der gefährlichsten Phasen der Menschheitsgeschichte. "In fast allen atomar bewaffneten Staaten gibt es entweder Pläne oder einen deutlichen Vorstoß, die Atomstreitkräfte zu erhöhen", sagt Forscher Hans Kristensen. Zum Artikel

Europäische Spitzenposten sollen schnell besetzt werden. An diesem Montagabend treffen sich die 27 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder zum gemeinsamen Abendessen. Es gilt als Schlüsseltreffen für die Neubesetzung der Spitzenämter der Europäischen Union. Der Bundeskanzler hat seine Zustimmung zu einer Wiederwahl von der Leyens zur Kommissionspräsidentin bereits angedeutet. Zum Artikel (SZ Plus)

Politiker der portugiesischen Sozialisten: António Costa hat beste Aussichten auf die EU-Ratspräsidentschaft (SZ Plus)

Fußball-EM: England gewinnt gegen Serbien 1:0. Die Auswahl von Trainer Southgate setzt den Reigen der Favoritensiege bei der Europameisterschaft fort. Das einzige Tor des Spiels gelingt Bellingham. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid wuchtet eine abgefälschte Flanke in der 13. Minute ins Netz. Am Ende muss sein Team noch um den Erfolg bangen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Krieg in Nahost: Israelische Armee warnt Hisbollah vor "Eskalation"