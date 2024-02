Was heute wichtig ist

Entscheidung über Auslieferung: Assange muss weiter warten. Der Londoner High Court hört zwei Tage lang die Argumente der Anwälte des Wikileaks-Gründers und der USA. Dann vertagt das Gericht die Entscheidung über seine Auslieferung erneut. Bis zum 4. März sollen beide Seiten Ergänzungen einreichen. Das US-Justizministerium will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen bei einer Verurteilung in den Vereinigten Staaten bis zu 175 Jahre Haft. Zum Artikel (SZ Plus)