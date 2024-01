Bisher größte Anti-AfD-Demo - Zehntausende demonstrieren in Hamburg gegen rechts. Die Polizei spricht von 50 000, die Veranstalter sogar von 80 000 Menschen. Es strömen am Freitagnachmittag so viele Menschen zur Binnenalster, dass die Veranstaltung nach einer Stunde aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden muss. An diesem Wochenende soll es in zahlreichen weiteren Städten Großdemonstrationen geben. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Wirtschaft positioniert sich gegen Rechtsextreme. "Die programmatische Vorstellung der AfD, aus der Europäischen Union auszutreten, halte ich für hochproblematisch", sagt etwa Clemens Fuest, der Chef des Ifo-Instituts. Nationalismus und Abschottung stellten das deutsche Geschäftsmodell infrage. Auch etliche Dax-Manager beziehen nun klar Position gegen rechts. Zum Artikel (SZ Plus)

In der SPD wachsen die Zweifel an Scholz. Sollte der Kanzler gehofft haben, nach den gelösten Haushaltskonflikten beginne ein ruhigeres Jahr, muss er jetzt feststellen, dass auf jeden vermeintlichen Tiefpunkt ein weiterer folgt. Laut Umfragen ist er so unbeliebt wie niemand in diesem Amt zuvor. Nun wächst auch die Kritik in seiner eigenen Partei. Denn immer mehr Abgeordnete fürchten, bei der Bundestagswahl 2025 ihr Mandat zu verlieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Biden hält Zweistaatenlösung auch unter Netanjahu für möglich. Die Frage eines Reporters, ob eine Zweistaatenlösung unter dem derzeitigen israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu unmöglich sei, verneint der US-Präsident und gibt sich - zumindest öffentlich - optimistisch: Es gebe "verschiedene Arten von Zweistaatenlösungen". Netanjahu hatte sich zuvor gegen einen palästinensischen Staat nach dem Ende des Gaza-Krieges ausgesprochen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Israels Notregierung: Der Rückzug von Oppositionspolitiker Gantz aus Netanjahus Kriegskabinett ist nur noch eine Frage der Zeit

Mercedes will alle eigenen Autohäuser verkaufen. Etwa 8000 Menschen arbeiten in den rund 80 konzerneigenen Niederlassungen. Kündigungen soll es keine geben, sagt Mercedes - aber der Betriebsrat geht schon mal auf Konfrontationskurs. Es wäre nicht die erste Verkaufswelle: Bereits 2014 und 2015 hatte der damalige Daimler-Konzern 63 Niederlassungen an unabhängige Händler veräußert. 2021 traf es dann mehr als 25 Betriebe in England, Spanien und Belgien. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Bayerischer Filmpreis: Auszeichnung für Schauspielerin Veronica Ferres (SZ Plus)