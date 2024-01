Bidens Wahlkampfstrategie: Trump attackieren. Der US-Präsident hat lange gehofft, eine Schlammschlacht mit seinem Vorgänger und größten Kontrahenten vermeiden zu können, und dessen Namen kaum in den Mund genommen. Beim Auftakt seiner Kampagne zeigt er nun, dass er sich dafür entschieden hat, Trump offen anzugreifen, und dass er diese Kunst ebenso gut beherrscht wie der Republikaner. Zum Artikel (SZ Plus)

Oberster Gerichtshof schaltet sich in Streit über Notabtreibungen ein. Der Supreme Court der USA will sich mit der Frage befassen, ob Krankenhäuser in Notfällen Schwangerschaften beenden dürfen - und zwar auch in Bundesstaaten, die ein nahezu vollständiges Abtreibungsverbot erlassen haben. Zum Artikel

Israel will Druck gegen Südafrikas Völkermord-Klage aufbauen. Die Regierung hofft offenbar, eine einstweilige Verfügung des Internationalen Gerichtshofs zur sofortigen Kampfeinstellung im Gazastreifen abwenden zu können. Der Leiter des UN-Nothilfebüros beklagt, der Gazastreifen sei "unbewohnbar" geworden. Israels Armee hingegen sagt, es gebe dort genug Nahrungsmittel, die medizinische Versorgung habe sich stabilisiert. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

"Taurus"-Flugkörper an Kiew: Druck auf Scholz. Politiker mehrerer Parteien kritisieren den Bundeskanzler scharf dafür, dass er sich bislang gegen eine Lieferung der Waffen in die Ukraine ausgesprochen hat. Russland soll kürzlich Raketen aus Nordkorea eingesetzt haben und schießt in der Nacht Drohnen über der Krim ab. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Vierschanzentournee vor spannendem Finale. Die 72. Auflage des Skisprung-Wettbewerbs hat sich auf ein Duell verdichtet: In Bischofshofen stehen sich in Andreas Wellinger und Ryoyu Kobayashi zwei Ausnahmesportler gegenüber, die Brüder sein könnten. Der Japaner hat den Deutschen zwar im Klassement überholt, Wellinger setzt aber auf Angriff. Zum Artikel

Brasiliens Fußball-Legende Zagallo ist tot. Fünf Mal ist Brasilien Weltmeister geworden, an vier Titeln war Mario Zagallo beteiligt - als Spieler wie als Trainer. Nun ist der "Professor" im Alter von 92 Jahren gestorben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen