Was heute wichtig ist

Biden will beim US-Kongress Hilfspaket beantragen. In einer Ansprache aus dem Oval Office kündigt der US-Präsident weitere Unterstützung für Israel und die Ukraine an. Ob die milliardenschweren Hilfen bald fließen, ist aber ungewiss - der Kongress, der darüber entscheidet, ist mit seinen eigenen Grabenkämpfen beschäftigt. Zum Artikel (SZ Plus)