EXKLUSIV: Industrie und Naturschützer wollen Zulassung für CO₂-Speicherung im Boden. In einer ungewöhnlichen Allianz verlangen der Industrieverband BDI, der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie die Umweltgruppen Nabu und WWF von der Bundesregierung, die umstrittene Methode zu genehmigen. Dabei wird CO₂ der Luft entnommen und mit hohem Druck in den Meeres- oder Erdboden gepresst. Ohne diese Methode, heißt es in einem gemeinsamen Papier, sei es unmöglich, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Donald Trump versucht, Prozesse gegen sich auszuhebeln. In Washington hört sich ein Gericht die Argumente des Trump-Lagers an, das den ehemaligen Präsidenten der USA dem Zugriff der Justiz entziehen möchte. Trump verlangt "absolute Immunität", wie es sein Anwalt nennt. Eine Entscheidung steht noch aus. Zum Artikel

Ecuador: Bewaffnete stürmen TV-Studio. Präsident Noboa hatte wegen Unruhen in Gefängnissen am Montag den Ausnahmezustand in seinem Land erklärt, am Tag danach drangen Kriminelle in ein TV-Studio ein. Als Reaktion auf die unsichere Lage vor Ort treffen nun einige Länder Sicherheitsmaßnahmen, andere versprechen der Regierung Unterstützung. Zum Artikel

Scholz fordert mehr Unterstützung für Kiew. Die russischen Angriffswellen verschärfen den Munitionsmangel der Ukraine, gerade bei der Luftverteidigung. Insbesondere die wichtigen Patriot-Raketen gehen der Ukraine aus. Der Bundeskanzler mahnt ungewöhnlich deutlich die EU-Partner, ihr Engagement zu verstärken. Bis zum Treffen des Europäischen Rats im Februar brauche man konkrete Zusagen über die weitere Unterstützung der Ukraine, sagt Scholz. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Liveblog zum Krieg in Nahost: Britischer Außenminister "besorgt", dass Israel im Gazastreifen gegen internationales Recht verstoßen haben könnte

Liveblog zu den Protesten gegen die Agrarpolitik: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir warnt vor Spaltung der Gesellschaft

USA: Verteidigungsminister Austin macht Prostatakrebserkrankung öffentlich

Verhaftung: Polizei in Polen fasst zwei Politiker der abgelösten Regierungspartei PiS nach Flucht in Präsidentenpalast

Luftfahrt: Boeing-Chef Calhoun verspricht nach der Notlandung einer Maschine vollständige Aufklärung