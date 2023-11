Solarindustrie warnt vor Abwanderung. Solarfirmen kämpfen in Deutschland ums Überleben. Die Politik wollte sie deswegen unterstützen. Aber nun fehlt auch da das Geld. Der größte Solarzellen-Hersteller Deutschlands, Meyer Burger, droht mit der Verlagerung seiner Produktion in die USA. Es gebe dort enorm günstige Kredite und günstige Energie, sagt der Vorstandsvorsitzende Erfurt zur SZ. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel und Hamas nennen Bedingungen für Verlängerung der Feuerpause. Die Terrororganisation will mehr palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freipressen, Israels Ministerpräsident Netanjahu besteht auf die Freilassung von zehn Geiseln am Tag. US-Präsident Biden kündigt an, sich für eine Verlängerung des Abkommens einzusetzen. Zum Liveblog

Steinmeier und Bas in Israel. Der Bundespräsident und die Bundestagspräsidentin wollen ihre Solidarität mit dem Land demonstrieren, das "um seine Existenz kämpft", wie Steinmeier sagt. Aber er hat noch eine zweite Botschaft dabei: Auch in diesem Krieg müssen humanitäre Regeln eingehalten werden. An diesem Montag will sich Steinmeier mit Premierminister Netanjahu treffen. Nach seinem Besuch in Israel reist der Bundespräsident weiter nach Oman und Katar. Zum Artikel

EU-Ratspräsident Michel sucht Einigung mit Orbán. Der ungarische Regierungschef droht, die Ukraine-Politik der EU mit einem Veto zu blockieren. Sollte er das wirklich tun, würde das die sorgsam bewahrte Geschlossenheit Europas bei der Unterstützung der Ukraine mit einem Schlag zerstören. Den 50 Milliarden Euro an neuen Hilfen für das Land will Orbán wohl nur zustimmen, wenn die EU-Kommission Zuschüssen für Ungarn freigibt, die wegen Korruption und Rechtsstaatsproblemen eingefroren sind. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg: Wintereinbruch legt Teile der Ukraine lahm

OSZE ist bei wichtigen Entscheidungen auf Russland angewiesen. In der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat jedes Mitglied ein Vetorecht, also auch die Regierung in Moskau. Dieses nutzt sie bei der Besetzung zentraler Posten und der Suche nach einem Land, das die Organisation 2024 anführt. Osteuropäer warnen vor Erpressung und einem Propaganda-Erfolg für Russlands Außenminister Lawrow, sollte dieser zum Treffen in dieser Woche nach Skopje gelassen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Tschechien erwartet größte Streiks seit Jahrzehnten. Weil die Regierung die Staatsverschuldung eindämmen will, kürzt sie Sozialleistungen. Der Gewerkschaftsbund ruft deshalb einen "Tag des Protests für eine bessere Zukunft" aus. Tausende Schulen und Vorschulen bleiben an diesem Montag geschlossen. Auch in Ämtern und Behörden, öffentlichen Bibliotheken, an Hochschulen, in Krankenhäusern sowie in der Industrie soll gestreikt werden. Zum Artikel