EU-Staaten ringen um Geschlossenheit in Nahost-Politik. Vor einem Außenministertreffen an diesem Montag in Luxemburg berichten Diplomaten von zunehmenden Spannungen und erheblichen Meinungsunterschieden, was die Haltung der EU-Länder zum Angriff der Hamas und der israelischen Reaktion angeht. Im Gazastreifen ist ein zweiter Hilfskonvoi mit Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Ausrüstung angekommen. Alle Entwicklungen im Liveblog

Die Tunnel der Terroristen. Im Gazastreifen hat die Hamas ein riesiges Netzwerk im Untergrund aufgebaut. Daraus zieht sie großen militärischen Nutzen, laut Experten finden sich dort beispielsweise Lagerräume, Kommandoposten und medizinische Stationen. Nach wie vor existieren wohl auch unterirdische Verbindungen nach Ägypten und auf israelisches Gebiet. Zum Artikel (SZ Plus)

Amerika steht vor einer Grundsatzentscheidung. Präsident Biden will Milliarden Dollar an Israel und die Ukraine schicken. Doch in den USA gibt es Zweifel. Viele Republikaner sprechen von einer Geldverschwendung in der Ukraine, auf dem linken Flügel von Bidens Demokraten gibt es durchaus Sympathien für die Sache der Palästinenser. Zum Artikel (SZ Plus)

"Anne Will" zur Gewalteskalation in Nahost: Unversöhnliche Sichtweisen zum Krieg - und trotzdem Verständnis (SZ Plus)

Wagenknechts neue Partei könnte AfD-Umfragehoch stoppen. An diesem Montag will die bisherige Linken-Politikerin ihre Pläne für die Gründung einer eigenen Partei vorstellen. Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" könnte den seit Monaten andauernden Höhenflug der AfD in den Umfragen stoppen. Offiziell gibt sich die Spitze der rechten Alternative für Deutschland gelassen, inoffiziell aber räumen führende Köpfe ein Problem ein. Zum Artikel (SZ Plus)

ARD-Doku über Wagenknecht und die Linken: Szenen einer Entfremdung (SZ Plus)

Reiche flüchten aus Steueroasen. Der Ökonom Gabriel Zucman hat einen neuen Bericht verfasst, der an diesem Montag vorgestellt wird. Sein Ergebnis: Die Wohlhabenden ziehen immer mehr früheres Offshore-Vermögen ab. Gezwungenermaßen - denn die Staaten tauschen inzwischen zunehmend Kontodaten aus. Allerdings ist offenbar viel von diesem Geld in Immobilien geflossen, um die neuen Meldepflichten zu umgehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Massa bei Präsidentenwahl in Argentinien vorne. Die Wahl gilt als die wichtigste in der jüngeren Geschichte des Landes. Nach aktuellem Stand der Auszählung liegt Massa, der Kandidat der linksperonistischen Regierung, mit 36 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz. Nur knapp 30 Prozent der Wähler haben sich für den rechts-libertären Milei entschieden, dabei galt dieser zuvor eigentlich als klarer Favorit. Nun müssen wohl beide Kandidaten in die Stichwahl. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij fordert stetes Vorrücken an der Front. Der ukrainische Präsident betont die Bedeutung der fortlaufenden Befreiung von russisch besetzten Gebieten. Die Ukraine brauche täglich Ergebnisse: "Ob nur um einen Kilometer, ob um 500 Meter, aber jeden Tag vorwärts, um die ukrainischen Positionen zu verbessern, um Druck auf die Besatzer auszuüben." Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Ukraine begegnet Munitionsmangel mit Einfallsreichtum. Im Krieg gegen die materiell oft stärkere russische Armee überlebt das angegriffene Land auch dank seiner Ingenieure und Tüftler. Die beschäftigen sich mit Fragen wie: Wie baut man chinesische Drohnen und Leopard-Panzer um? Besuch in einer geheimen Waffenschmiede. Zum Artikel (SZ Plus)

