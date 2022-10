Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine und Energiekrise

Biden sagt Ukraine weitere Luftabwehrsysteme zu. Der US-Präsident verurteilt die "äußerste Brutalität" des russischen Raketenbeschusses ziviler Ziele. Nach diesem sind in Krywyj Rih 98 ukrainische Bergleute unter Tage eingeschlossen. Russland scheitert in der UN-Vollversammlung mit einem Antrag zur Krim-Annexion. Zum Liveblog

EXKLUSIV Reservebetrieb von Isar 2 steht auf dem Spiel. Die geplante Änderung des Atomgesetzes hängt wegen der FDP im Bundeskabinett fest. Das bringt nun alle Zeitpläne durcheinander - auch für die Reparatur des Meilers in Niederbayern. Zum Artikel

Wie andere EU-Staaten ihre Bürger entlasten. Schecks, Überweisungen, Steuergutschriften: Was wird gegen die hohen Energiepreise unternommen? Und wie viel Geld geben die Länder dafür aus? Ein Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Corona: Betriebsrat der München Klinik schlägt Alarm. In einem Brandbrief an Oberbürgermeister Reiter klagen die Arbeitnehmervertreter des städtischen Konzerns: Die Notaufnahmen seien überfüllt, 30 bis 50 Prozent der Beschäftigten dort krank. "Die Sicherheit der Patienten ist nicht mehr gewährleistet." Die Krankenhäuser wollen nun Stationen in mehreren Häusern schließen, um einen Notdienst-Betrieb aufrechtzuerhalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Chinas Arbeitsmarkt steckt in der schwersten Krise seit Jahrzehnten. Mehr als zehn Millionen junge Menschen haben in diesem Jahr ihr Studium abgeschlossen und suchen einen Job, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 20 Prozent. Die Universitäten haben sich nicht rechtzeitig auf den Strukturwandel eingestellt: So gibt es zu viele Absolventen, die vom Profil her in den kriselnden Immobiliensektor passen, aber nicht genügend geeignete für den aufstrebenden Technologiesektor. Zum Artikel (SZ Plus)

Musk wirft Twitter Beweisvernichtung vor. Eigentlich hatte die Richterin das Verfahren um die Übernahme des Kurznachrichtendienstes bereits gestoppt. Nun aber fordern die Anwälte des Milliardärs, den Konzern zu belangen, weil der damalige Sicherheitschef auf Geheiß der Führungsriege Notizen und Daten vernichtet haben soll. Zum Artikel

Missbrauchsvorwurf: Prozess gegen Kevin Spacey. Der Hollywood-Star muss sich vor einem Gericht in New York City verantworten. Er soll vor 36 Jahren den damals 14-jährigen Anthony Rapp belästigt haben. Eine Verurteilung gilt allerdings als eher unwahrscheinlich. Zum Artikel

Los Angeles: Prozessauftakt gegen Harvey Weinstein mit prominenter Zeugin

Roger Waters soll Auftritt in München verwehrt werden. Oberbürgermeister Reiter zeigt sich "irritiert" über das geplante Konzert des Pink-Floyd-Mitbegründers und Anhängers der Israel-Boykottbewegung BDS in der Olympiahalle. Die Betreiberin, eine Tochtergesellschaft der Stadt, soll prüfen, ob es abgesagt werden kann. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Bester Dinge

Mehr als schnöde Süßigkeiten. Wie vieles im Leben sind auch Marshmallows eine Frage der Betrachtung. Ein britisches Gericht hat in diesem Fall eine recht eindeutige Sichtweise. Zum Artikel