Eine russische Drohne am Montag im Anflug auf Kiew.

Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine und Energiekrise

Drohnen-Ausbilder aus Iran helfen auf der Krim. Das Land schickt Islamische Revolutionsgarden auf die besetzte Halbinsel, um russischen Truppen mit der Drohnenflotte zu helfen. Der russische Kommandeur in den besetzten Gebieten spricht von einer angespannten Lage in Cherson. Russische Streitkräfte seien für die meisten Menschenrechtsverstöße wie Kriegsverbrechen verantwortlich, so die UN. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Strompreise in Deutschland gefallen. Nach dem Machtwort des Kanzlers im Atomstreit sinken die Strompreise auf August-Niveau. Scholz betont, am Ausstieg aus der Kernkraft werde nicht gerüttelt. Und Wirtschaftsminister Habeck sagt, Deutschland müsse den Wirtschaftskrieg gegen Russland gewinnen. Zum Liveblog über die Energiekrise

Was heute wichtig ist

Thalia-Chef: Bücher müssen teurer werden. In Frankfurt beginnt die diesjährige Buchmesse. Zum Auftakt erklärt Ingo Kretzschmar, warum er die bisherige Buchpreisbindung für überholt hält: Sie sei in Inflationszeiten für die Händler ein Problem. Besser wäre es, den Fixpreis durch einen festen Mindestpreis zu ersetzen. Zum Interview (SZ Plus)

Nordkorea feuert "ernste Warnung" Richtung Südkorea ab. Staatschef Kim Jong-un lässt etwa 250 Artilleriegranaten ins Meer schießen. Er reagiert damit auf Verteidigungsübungen des Nachbarstaates und fordert deren sofortige Einstellung. Zum Artikel

Lauterbach macht Weg für Cannabis frei. Die Legalisierung von Marihuana und Haschisch ist umstritten. Nun hat der Gesundheitsminister laut einem Medienbericht Eckpunkte vorgelegt, wie diese aussehen soll. Kauf und Besitz sollen in Grenzen erlaubt werden, geworben werden darf dafür aber nicht. Zum Artikel

Gender Pay Gap bremst Frauen, noch bevor sie arbeiten gehen. Bereits Abiturientinnen erwarten, später einmal weniger zu verdienen als Abiturienten - und überschätzen trotzdem ihre Gehaltsaussichten. Das zeigt eine neue Studie dreier Forschungsinstitute, die der Süddeutschen Zeitung vorab vorliegt. Zum Artikel

Nach Mord an Eltern: Tochter und Freund stehen vor Gericht. In Bayreuth beginnt an diesem MIttwoch das Verfahren gegen ein jugendliches Paar, das im Januar laut Staatsanwaltschaft Mutter und Vater des Mädchens getötet haben soll. Die nächtliche Tat war ein Schock für das oberfränkische Dorf Mistelbach. Zum Artikel

Elnaz Rekabi klettert ohne Kopftuch - dann verschwindet sie. In Iran bejubeln die Demonstranten die Profikletterin, weil sie einen Wettkampf ohne den obligatorischen Hidschab bestreitet. Doch nun gilt sie als vermisst - die Sorge um ihr Schicksal ist groß. Zum Artikel (SZ Plus)

Debakel für Schalke - Trainer vor dem Aus. Für den Klub aus Gelsenkirchen ist Schluss im DFB-Pokal nach einem 1:5 bei der TSG Hoffenheim. Coach Kramer war schon angezählt in das Spiel gegangen. Ob er seinen Job behält, ist fraglich. Zum Artikel

Sonstige wichtige Themen

Bester Dinge

Lasset uns sündigen. Im Vatikan diskutieren Theologen, wie man die Beichte wieder attraktiver machen kann. Ausgerechnet in Zeiten, in denen die Sünde eigentlich kein Problem mehr darstellt. Zum Artikel