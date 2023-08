Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Diskussion um Industriestrompreis geht weiter. Wirtschaftsminister Habeck will für energieintensive Firmen den Strompreis deckeln, damit sie international wettbewerbsfähig bleiben. Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner haben wiederholt Vorbehalte geäußert. Eine Alternative wäre, das Geld in einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien zu stecken. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine meldet erneute Angriffe auf Odessa. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe soll Russland die Region mit Raketen und Kamikaze-Drohnen angegriffen haben. Mindestens drei Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der ukrainischen Schwarzmeerregion mit. Zum Liveblog

Baerbock wegen Flugzeugpanne in Abu Dhabi gestrandet. Die Außenministerin ist auf dem Weg zu einer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi. Nach einer Zwischenlandung zum Auftanken in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten ging die Reise für Baerbock am frühen Montagmorgen erst einmal nicht weiter. Zwar hob der Regierungsflieger zunächst ab, musste aber nach drei Minuten wegen mechanischer Probleme bereits wieder umkehren. Zum Artikel

Was wirklich gegen Kinderarmut hilft. Etwa jeder siebte Minderjährige in Deutschland gilt als armutsgefährdet. Mit der Bündelung staatlicher Hilfen will die Politik eine Kindergrundsicherung gewährleisten. Laut Ulrich Walwei, Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bei der Bundesagentur für Arbeit, ist es zentral für die Bekämpfung von Kinderarmut, dass die Eltern erwerbstätig sind und damit möglichst ein existenzsicherndes Einkommen erzielen. Zum Interview

Weltkulturerbe: Venedig könnte auf der roten Liste landen. Das Welterbe-Komitee entscheidet im September, ob die italienische Lagunenstadt auf der Liste der gefährdeten Stätten landet. Schon vor zwei Jahren hatten Experten gefordert, dass dem Übertourismus Einhalt geboten wird und wirkungsvolle Maßnahmen gegen die regelmäßigen Überschwemmungen ergriffen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Waldbrand-Bekämpfung: EU schafft eigene Löschflugzeuge an

Österreich: Sessel löst sich von Seilbahn - Münchner Urlauber stürzt ab (SZ Plus)