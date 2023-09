Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Deutsche Autobauer präsentieren sich selbstbewusst auf der IAA, China auch. Schon vor der offiziellen Eröffnung der Automesse an diesem Dienstag gewähren die Hersteller Einblicke. Bei den deutschen zeigt sich trotz aller demonstrativen Selbstsicherheit: So richtig in Fahrt kommt die Elektromobilität hierzulande erst mit den neuen Modellen von 2025 an. Die chinesische Konkurrenz weiß das zu nutzen und zeigt auf der IAA, was sie jetzt schon zu bieten hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zu Gegendemonstrationen in München: "Letzte Generation" behindert Rettungswagen bei Blockade - Hunderte Anzeigen binnen weniger Tage

Kim Jong-un und Putin planen offenbar ein Treffen. Die Machthaber von Nordkorea und Russland wollen über gegenseitige Waffenlieferungen diskutieren. Der russische General Surowikin - nach der Wagner-Revolte im Juni offenbar in Ungnade gefallen - ist wohl erstmals wieder gesichtet worden. Die kubanische Regierung ist angeblich einem Menschenhändlerring auf der Spur, der Kubaner gezwungen habe, im Krieg für Russland zu kämpfen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Fragwürdiger Umgang mit Mitarbeitern bei Yoga Vidya. Deutschlands größter Yoga-Anbieter ist ein gemeinnütziger Verein, der von unzähligen Menschen für ein Taschengeld und das Versprechen von "spirituellem Wachstum" am Laufen gehalten wird. Bei einigen wachsen die Zweifel, ob es dem Gründer nicht vielmehr um wirtschaftliches Wachstum geht. Interne Mails und Recherchen zeigen, dass der Erfolg vor allem auf Kosten der Mitarbeiter möglich ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Länder wollen Wachstumschancengesetz blockieren. Die Bundesregierung will die Wirtschaft ankurbeln, laut dem Gesetzentwurf von Finanzminister Lindner geht es in den Jahren von 2024 bis 2028 um Steuersenkungen von mehr als 32 Milliarden Euro. Davon entfallen etwa zwölf Milliarden auf den Bund, mehr als elf auf die Länder und neun auf die Kommunen. Mehrere Ministerpräsidenten kritisieren eine ungleiche Verteilung der Lasten und erwägen ein Nein im Bundesrat. Zum Artikel

Etat für 2024: Lindner bringt Haushaltsentwurf in den Bundestag ein (SZ Plus)

Finanzaufsicht rügt Postbank. Tausende Kunden haben sich wegen des IT-Chaos beschwert. Jetzt verliert die Bafin die Geduld mit der Deutschen Bank und erteilt deren Tochter eine öffentliche Rüge. Zum Artikel (SZ Plus)

