Hochwasserlage bleibt angespannt. Mit Sorge blicken Beobachter auf aufgeweichte Dämme und volle Talsperren. In Sachsen-Anhalt und Niedersachsen müssen sich einige Ortschaften auf Evakuierungen vorbereiten. Auch vom Rhein und der Elbe werden hohe Pegelstände gemeldet. Hoffnung machen aber die Wetteraussichten - der Regen soll bald nachlassen. Zum Artikel

Müntefering warnt vor hohem AfD-Potenzial bei Rentnern. Der ehemalige SPD-Vorsitzende fordert von der Politik mehr Gehör für die Belange alter und einsamer Menschen. "Die Ansage, wir geben euch jetzt 20 Euro mehr Rente und dann haltet ihr den Mund, die löst nicht das Problem", sagt er der SZ. Für mehr Teilhabe fordert Müntefering Seniorenbeiräte in allen Kommunen. Zum Interview (SZ Plus)

Israels Generalstabschef: Krieg wird noch Monate dauern. Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi geht davon aus, dass die Zerschlagung der Hamas im Gazastreifen noch lange Zeit dauern werde. Im Kampf gegen die Terrororganisation gebe es keine "magischen Lösungen". Wie das Wall Street Journal berichtet, ist ein Plan aus Kairo für ein Ende des Krieges wohl doch noch nicht endgültig vom Tisch. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

USA zeigen sich "äußerst besorgt" über beschleunigte Urananreicherung in Iran. Die Internationale Atomenergiebehörde berichtet, das Regime besitze bereits ausreichend Uran mit einer Reinheit von 60 Prozent, um damit bei einer weiteren Anreicherung auf 90 Prozent drei Atombomben herstellen zu können. Seit Ende November habe Iran in zwei Produktionsstätten deutlich mehr Uran angereichert als zuvor. Zum Artikel

EXKLUSIV Zweifel an Anklage nach Tötungsdelikt im Kinderheim. Von Februar an soll im bayerischen Hof ein Mann wegen der Vergewaltigung eines Mädchens vor Gericht stehen - nicht aber wegen ihres Todes. Dafür soll ein Junge allein verantwortlich sein. Dieser widerspricht: Der Mann habe ihn bedroht und zu der Tat aufgefordert. Zum Artikel

Tatverdächtige in deutschem Ermittlungsverfahren zu russischen Kriegsverbrechen identifiziert. Beim ersten deutschen Verfahren zum Krieg in der Ukraine geht es um einen Fall im Kiewer Vorort Hostomel. Dort sollen Zivilisten von russischen Streitkräften beschossen und verletzt worden sein. Der ukrainische Generalstab räumt ein, seine Armee habe sich weitgehend aus der Stadt Marjinka zurückgezogen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine