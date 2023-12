Was heute wichtig ist

Schnee legt Verkehr in Bayern lahm. Zahlreiche Bahnstrecken rund um München wurden in der Nacht zum Samstag gesperrt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten. Der Münchner Flughafen hat den Flugbetrieb vorerst eingestellt. Auch auf den Straßen gibt es Probleme, bei Unfällen kamen zwei Menschen ums Leben. Zum Artikel