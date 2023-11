Was heute wichtig ist

Deutsche Etatnöte machen EU-Partner nervös. Das Urteil zur Schuldenbremse sorgt in Brüssel bei den ohnehin schon zähen Haushaltsverhandlungen für Kopfzerbrechen. Deutschland, so die Befürchtung, könnte eine Aufstockung des EU-Etats blockieren. Berlins EU-Botschafter Clauß betont, zumindest die Unterstützung für die Ukraine soll auch 2024 weiterlaufen. Zusätzliche Mittel, etwa für die Migrationspolitik, könnten aber knapp werden. Zum Artikel (SZ Plus)