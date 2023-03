Bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas am Donnerstagabend in Hamburg fielen plötzlich Schüsse. Mehrere Menschen starben oder wurden verletzt.

Von Dimitri Taube

Schüsse in Hamburger Kirche - mehrere Tote und Verletzte. Im Norden der Hansestadt gab es am Donnerstagabend einen Polizei-Großeinsatz. Die Tat ereignete sich bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas. Die Rede ist von sechs oder sieben Toten und mehreren Schwerverletzten. Eine offizielle Bestätigung für diese Zahlen gibt es noch nicht. Auch der Täter ist möglicherweise unter den Toten. Zum Artikel

Haushaltsverhandlungen der Ampelkoalition sind gescheitert. Am kommenden Mittwoch sollte Bundesfinanzminister Lindner die Eckwerte für den Etat vorstellen. Dieser Termin sei aber nicht zu halten, sagt er und lässt ihn platzen. "Wir werden im Kabinett noch einmal gemeinsam über finanzielle Realitäten sprechen müssen", kündigt der FDP-Politiker an. Damit eskaliert der Haushaltsstreit der Bundesregierung. Zum Artikel (SZ Plus)

Kinder aus benachteiligten Familien bekommen seltener Kita-Plätze. Eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zeigt, dass es sozioökonomische Unterschiede bei der Frage gibt, ob Kinder in die Kita gehen oder nicht. Demnach hatte im Jahr 2020 nur etwa jedes vierte armutsgefährdete Kind unter drei Jahren einen Betreuungsplatz - bei Kindern aus wohlhabenden Familien waren es doppelt so viele. Zum Artikel (SZ Plus)

Baerbock besucht Camp für Jesiden im Irak. Die Außenministerin schaut sich ein Lager an, in dem 12 000 Menschen leben, die den Völkermord an den Jesiden durch den "Islamischen Staat" überlebt haben. Bei ihren Gesprächen in der Hauptstadt Bagdad fordert sie von der Zentralregierung, dass die Jesiden in ihre Siedlungsgebiete zurückkehren dürfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Abschlagszahlungen steigen trotz Strom- und Gaspreisbremse häufig. Die Verbraucherzentralen registrieren zahlreiche Beschwerden, weil die Preisbremsen bei einigen Kunden keine Entlastungen bringen. Stattdessen werden sie aufgefordert, mehr zu bezahlen. In vielen Fällen ist das zulässig. Sind die Abschläge jedoch unverhältnismäßig hoch, kann der Verbraucher vom Anbieter eine Korrektur verlangen. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Russland hat seine Taktik für Raketenangriffe verändert. Von Oktober bis Januar haben russische Soldaten die Ukraine wöchentlich mit landesweiten Attacken überzogen. Seit Februar gibt es weniger davon. Dafür werden die Angriffe mit einer größeren Anzahl von Flugkörpern durchgeführt. Offenbar ist das der nächste Punkt in einer Reihe von zweifelhaften militärischen Entscheidungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij fordert nach Raketenbeschuss neue Sanktionen gegen Moskau. Es müsse mehr Druck auf Russland geben, sagt der ukrainische Präsident. Er kritisiert auch, dass durch einen Raketenschlag das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja erneut zeitweilig vom Stromnetz abgekappt war. Zum Liveblog

