Wütende Landwirte hindern Habeck am Verlassen einer Fähre. Der Wirtschaftsminister kann nicht an Land gehen, weil die Bauern den Anleger in Schlüttsiel in Schleswig-Holstein blockierten. Eine Sprecherin Habecks sagte, der Minister sei gerne bereit gewesen, mit den Landwirten zu sprechen - die Sicherheitslage habe dies aber nicht zugelassen. Die Landwirte wollen ein Zeichen gegen den geplanten Abbau von Subventionen setzen. Zum Artikel

FDP-Generalsekretär will Schuldenbremse nicht aufweichen. Trotz des Hochwassers und des Ukraine-Kriegs macht Djir-Sarai deutlich, dass seine Partei im Haushaltsstreit hart bleibt. Der Staat müsse mit dem Geld auskommen, dass ihm zur Verfügung stehe, sagt er der SZ. Steuererhöhungen und ein Aussetzen der Schuldenbremse schließt er aus. Für die kommenden Monate kündigt er an, die FDP werde in der Koalition stärker für ihre Positionen eintreten. Zum Interview (SZ Plus)

Mehr als 70 000 Lehrstellen blieben im Ausbildungsjahr 2023 unbesetzt. Gleichzeitig stieg auch die Zahl der Bewerber, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Arbeitsmarkt-Experten sprechen von "Passungsproblemen", wenn sich Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt nicht decken. Das sei nicht neu, aber die Diskrepanz habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Ausbildung verdient mehr Wertschätzung (SZ Plus)

Russland rüstet auf. Moskau fährt die Produktion von Drohnen und Raketen hoch, Iran und Nordkorea liefern zusätzliche Waffen für die Luftangriffe. Die treffen zunehmend auch die ukrainische Verteidigungsindustrie. Doch die Ukraine kann nur die wichtigsten Objekte und Städte schützen, denn der Vorrat an Luftabwehrraketen geht zur Neige. Zum Artikel (SZ Plus)

Israels Verteidigungsminister: Truppen werden sich nach Kriegsende aus Gaza zurückziehen. Der Gazastreifen soll von den Palästinensern kontrolliert werden, nicht aber von der Hamas, sagt Gallant zu seinen Plänen für eine Nachkriegsordnung. Zuvor hatten sich zwei israelische Minister dafür ausgesprochen, den Gazastreifen zu besetzen und die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben. Daran hatte es heftige Kritik gegeben. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Die CDU geht in ihr Jahr der Entscheidung. Im Spätsommer soll der Kanzlerkandidat in der Union feststehen. Vorher sind zwei wichtige Termine: Die CDU-Vorstandsklausur, auf der ein neues Grundsatzprogramm beschlossen wird. An diesem Wochenende tagt bereits die CSU auf ihrer Winterklausur. Dort will sie "Regierungsfähigkeit" demonstrieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere Themen

EXKLUSIV Kein Trainer, kein Sportdirektor: Chaos beim TSV 1860 München (SZ Plus)