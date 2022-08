Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Ukraine hat offenbar mehrere russische Sturmangriffe abgewehrt. Im Osten des Landes hätten Separatisten und russische Truppen Dutzende Orte mit Panzern, Rohr- und Raketenartillerie angegriffen, so die Regierung in Kiew. Auch die ukrainische Armee attackiert offenbar Ziele. Präsident Selenskij droht: "Die Besatzer werden die Folgen spüren." Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell lehnt ein vollständiges Einreiseverbot für russische Staatsbürger in die EU ab. Zum Liveblog

Habeck sagt Änderung der Gasumlage zu. Es sollten keine Unternehmen davon profitieren, die dies wirtschaftlich nicht benötigten, so der Wirtschaftsminister. Der Grünen-Poltiker gerät zunehmend auch wegen steigender Strompreise unter Druck, die Kritik in der Ampelkoalition wächst. FDP-Fraktionschef Dürr bringt erneut eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke ins Spiel, Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Weil befürwortet Markteingriffe wie "ein Aussetzen des Stromhandels und eine vorübergehende staatliche Preisregulierung", sollte sich der Strommarkt wegen europaweiter Verflechtungen nicht kurzfristig reformieren lassen. Zum Artikel

Sozialmediziner fordert mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Armut. "Armut ist die schlimmste Form von Gewalt", sagt der Sozialmedizin-Professor und zweimalige Linken-Kandidat Gerhard Trabert, der in Mainz als Notfallmediziner wohnungslose Menschen behandelt. Er fordert eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze um 200 Euro, kritisiert Finanzminister Lindner wegen dessen Äußerungen zur "Gratismentalität" und regt mehr Einmischung von Bundespräsident Steinmeier an. Zum Interview (SZ Plus)

Erster Testflug für "Artemis"-Mondmission der Nasa. An diesem Montag um 14.33 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet die "Orion"-Kapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Es ist ein unbemannter Flug, mit dem Ziel, in wenigen Jahren wieder Menschen zum Mond schicken zu können. Die Mission, die nur mit Hilfe europäischer Unternehmen möglich ist, soll etwa 40 Tage dauern. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-Bundesliga: Bremen verliert 3:4 gegen Frankfurt. An einem wilden Nachmittag fallen sieben Tore, doch diesmal bleibt das Werder-Comeback knapp aus. In der Nachspielzeit gelingt zwar noch der Anschlusstreffer per Elfmeter, doch weil die Frankfurter das eigene Tor danach knapp verfehlen, holt die Eintracht den ersten Sieg dieser Bundesliga-Saison. Zum Artikel

Petkovic kündigt Karriereende an. Vielleicht spiele sie noch ein Turnier in Europa, sagt die 34-Jährige bei den US Open, "aber generell ist das hier mein letztes Turnier". An diesem Montag will Petkovic ausführlicher über ihre Entscheidung sprechen, am Dienstag tritt sie als Außenseiterin gegen die Schweizer Olympiasiegerin Bencic an. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Braunschweiger Nächte sind frei. Zwei Männer steigen nachts in ein Straßenbahndepot ein, fahren mit einer Tram, filmen sich dabei und lassen sogar Fahrgäste zusteigen. Die Staatsanwaltschaft reagiert äußerst entspannt. Zum Artikel