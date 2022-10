SZ am Morgen

Waffen, Krieg und Inflation - der Parteitag der Grünen tagt in schweren Zeiten und debattiert über Atomkraft und Energiekrise.

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was heute wichtig ist

Grünen-Parteitag geht mit Debatte zu Außenpolitik weiter. 800 Delegierte demonstrieren beim Start des Treffens im Streit um Kernkraft Selbstbewusstsein. Wirtschaftsminister Habeck wirbt für den geplanten Akw-Reservebetrieb. Am Ende gibt es wenig Widerspruch. Doch in Berlin kämpft der Koalitionspartner FDP erbittert für noch längere Laufzeiten. Zum Artikel (SZ Plus)

Zwei Brüder wegen Mord an Journalistin schuldig gesprochen. Die Investigativ-Journalistin Daphne Caruana Galizia recherchierte zu Korruption in ihrem Heimatland Malta. 2017 wurde sie getötet. Ihre Mörder wurden zu je 40 Jahren Haft verurteilt. Zum Artikel

Minen-Unglück in der Türkei: Mindestens 25 Tote nach Explosion in Bergwerk. Dutzendende Kumpel sind noch eingeschlossen. Präsident Erdoğan kündigt eine Untersuchung an. Die Opposition sagt, die Behörden hätten bekannte Gefahren ignoriert. Zum Artikel

Robbie Coltrane im Alter von 72 Jahren gestorben. Der Schauspieler war vor allem bei jüngeren Leuten durch seine Rolle als "Hagrid" in den Verfilmungen der "Harry Potter"-Bücher bekannt und beliebt. Sie habe ihm einen wöchentlichen Strom an Fanbriefen über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren eingebracht, sagt seine Agentin. Zum Artikel

Schalke verliert gegen Hoffenheim. Der Klub muss beim 0:3 gegen die TSG Hoffenheim die vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Für Trainer Frank Kramer wird es eng. Zum Artikel

Nord-Duell in der Zweiten Liga: St. Pauli gewinnt brisantes Stadt-Derby

EXKLUSIV Millionenschwere Maskendeals: Spahn-Vertrauter unter Verdacht. Ein leitender Beamter des Gesundheitsministeriums soll mit einem 540-Millionen-Euro-Vertrag Steuergeld veruntreut haben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Es geht auch um die Frage: Wie weit darf der Staat in einer großen Krise seine Kassen öffnen? Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Ukraine bekommt weitere Militärhilfe aus den USA. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums soll nun unter anderem zusätzliche Munition für die "Himars"-Mehrfachraketenwerfer geliefert werden. Saudi-Arabien will Kiew mit 400 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe unterstützen. Zum Liveblog

Die Nato und der Krieg. Die Realität, wie sie ist. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagt, das Bündnis sei "keine Partei in diesem Konflikt". Vielleicht muss er das so sagen. Aber inhaltlich ist das natürlich falsch. Zum Kommentar (SZ Plus)