Was heute wichtig ist

Grünen droht bei Parteitag Streit über Asylpolitik der Ampel. Auf einem kleinen Parteitag, der als positives Startsignal für den Wahlkampf in Hessen gedacht war, wird die Partei weiter über die deutsche Zustimmung zu einem härteren EU-Kurs gegenüber Geflüchteten diskutieren. Die Grüne Jugend will die Parteiführung zu Nachbesserungen auf EU-Ebene verdonnern. Zum Artikel

Ulrike Demmer zur RBB-Intendantin gewählt. Die frühere Regierungssprecherin übernimmt die Rundfunkanstalt, die von Vorgängerin Patricia Schlesinger in eine schwere Krise gestürzt wurde. Demmer folgt nun spätestens am 15. September auf Katrin Vernau, die den Posten interimsweise übernommen hatte. Zum Artikel

EXKLUSIV Sportwetten: Mutmaßlicher Millionenbetrug bei "Tipster". Der Kölner Wettanbieter soll zwischen 2014 und 2020 etwa 700 Millionen Euro an Wetteinsätzen am Fiskus vorbeigeschleust haben. Die Ermittler schätzen die Schadenssumme auf mehr als 35 Millionen Euro. Die SZ-Recherchen zeigen, wie das System mutmaßlich funktioniert hat. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Whistleblower Daniel Ellsberg ist tot. Anfang der 70er Jahre veröffentlichte der Fachmann für Entscheidungstheorie Regierungsgeheimnisse, die bewiesen, dass das amerikanische Volk systematisch über den Vietnam-Krieg belogen wurde. Die "Pentagon-Papers" wurden zu einem Triumph der Pressefreiheit und Ellsberg zum Vorbild für Whistleblower. Nun ist er im Alter von 92 Jahren in Kalifornien gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft unterliegt Polen. Besserer Auftritt als gegen die Ukraine, aber das schlechtere Resultat: Beim 0:1 in Warschau hält der gegnerische Torhüter stark und das DFB-Team setzt seinen Negativlauf fort - die Kritik an der Amtsführung des Bundestrainers dürfte zunehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Wie der Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 durchgesetzt wurde. Als das Vorhaben im Sommer 2020 noch am Widerstand der USA zu scheitern droht, schmieden das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Betreiber der Pipeline einen riskanten Plan. Die Warnungen vor Putin will niemand hören. Rekonstruktion einer fatalen Freundschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Die wichtigsten Politiker meiden Putins Petersburger Konferenz. Beim Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg halten viele Länder Abstand. Der russische Präsident bestreitet, dass die Ukraine militärische Erfolge erzielt. Zum Artikel (SZ Plus)

Bewohner der überschwemmten Gebiete machen sich an die Aufräumarbeiten. Nach dem Dammbruch am Kachowka-Stausee versuchen die Menschen in den überschwemmten Gebieten am Dnjepr, aus dem Schlamm zu retten, was zu retten ist. Sie haben Besatzung und Bomben überstanden, und machen weiter, schon aus Trotz. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Peking-Besuch: US-Außenminister Blinken soll zerrüttetes Verhältnis zu China verbessern (SZ Plus)

Containerdörfer: Bürgerentscheid zur Unterbringung Geflüchteter in Greifswald

Basketball: Ulm ist nach 74:70-Sieg gegen Favorit Bonn deutscher Meister