Großbritannien und Frankreich wollen Plan für Waffenruhe vorlegen. Das verkündet der britische Premier Starmer vor Beginn des Ukraine-Gipfels in London. Auch der ukrainische Präsident Selenskij ist nach dem Eklat im Weißen Haus dort zu Gast.

Für die Ukrainer fühlt es sich an wie das Ende der Welt. Nach dem diplomatischen Meltdown im Weißen Haus ist nichts mehr, wie es war. Während die Maga-Fans feiern, wie Donald Trump Weltpolitik zu einer Reality-Show verkommen lässt, wissen die Ukrainer sehr genau: Es geht um Leben und Tod.

Macron bietet Europa den Schutz durch Frankreichs Atombomben an. Frankreichs Präsident rät schon lange zur strategischen europäischen Autonomie. Nach dem historischen Eklat im Weißen Haus bietet er Europa wieder an, über eine Öffnung des französischen Atomschirms zu reden.

Erste Prognose: Hamburger SPD ist Wahlsieger. Die SPD hat laut ARD-Prognose am Sonntag die Bürgerschaftswahl in Hamburg mit mehr als 30 Prozent gewonnen. Demnach dürfte es eine Mehrheit für die Fortsetzung der rot-grünen Koalition in der Hansestadt geben.

Israel stoppt alle Hilfslieferungen für den Gazastreifen. Regierungschef Netanjahu reagiert damit darauf, dass die Hamas den US-Plan zur Waffenruhe ablehnt. Die Folgen für Menschen in dem Küstenstreifen könnten dramatisch werden.

Österreich: Weg frei für erste Dreier-Koalition. Die Parteibasis der Neos stimmt zu. Fünf Monate nach den Parlamentswahlen kann in Österreich die Dreier-Koalition von ÖVP, SPÖ und Neos an den Start gehen.

Deutschland hält an Einstufung der PKK als Terrororganisation fest. Das Bundesinnenministerium sieht in dem angekündigten Waffenstillstand der PKK einen strategischen Gewaltverzicht – und derzeit keinen Anlass für eine Neubewertung der kurdischen Arbeiterpartei.

Türkei und PKK: Der lange Weg zum Frieden (SZ Plus)

