Berichte: Ukraine-Gipfel könnte in Budapest stattfinden. Die ungarische Hauptstadt sei bei einem Gespräch Trumps mit Ministerpräsident Orbán vorgeschlagen worden, schreibt der Finanzdienst Bloomberg. Der Secret Service, der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständig ist, treffe Vorkehrungen dafür, berichtet die Website Politico. Zum Liveblog

Weißes Haus startet Tiktok-Account – trotz drohenden Verbots. Eigentlich hatte Präsident Trump die aus China kommende Plattform längst verbieten wollen – der Vorwurf: Spionage. Der erste Clip auf der neuen Seite besteht aus Zusammenschnitten öffentlicher Auftritte Trumps. Im Hintergrund ruft er: „Ich bin eure Stimme.“ Zum Liveblog

Gamescom in Köln beginnt. Die weltgrößte Computerspielmesse beleuchtet aktuelle Trends der Branche. Deutschlands Videospielindustrie verzeichnet Umsatzwachstum, kämpft aber mit Förderproblemen. Erstmalig ist Saudi-Arabien mit einer Delegation auf der Messe vertreten, das Land investiert seit Jahren viel Geld in Gaming und E-Sport. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Regierung will bei Intel einsteigen. Das Unternehmen ist einer der wenigen Chiphersteller mit eigener Fertigung in den USA, gilt als wichtig für die nationale Sicherheit. Intel hat jedoch technologisch den Anschluss verloren, insbesondere gegenüber dem taiwanesischen Konkurrenten TSMC. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Gesundheit in Bayern: Einschränkungen für E-Zigaretten und Vapes im öffentlichen Raum geplant