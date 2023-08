Von Kassian Stroh

EXKLUSIV Fragwürdiges Exportgeschäft mit Myanmar. Der deutsche Motorenbauer MAN Energy Solutions (MAN ES) hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung Teile für ein Schiff geliefert, das heute der Militärjunta dient. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat Anzeige erstattet wegen eines möglichen Verstoßes gegen deutsches Außenwirtschafts- und EU-Recht, die Staatsanwaltschaft Augsburg prüft den Fall. Zum Zeitpunkt des Geschäfts hatte die EU die Sanktionen gegen Myanmar bereits verschärft. Zum Artikel (SZ Plus)

Mehr Vorschriften für E-Auto-Transporte auf See geplant. Immer wieder kommt es bei Elektroautos zu heftigen Bränden. Ob das auch die Ursache für das Feuer auf dem Frachter Fremantle Highway ist, ist unklar. Trotzdem will die Weltschifffahrtsorganisation nun zügig handeln und ihre Regeln für den Transport von Fahrzeugen mit alternativen Energien, einschließlich Autos mit Lithium-Ionen-Batterien, erweitern. Zum Artikel

Burkina Faso und Mali sähen Eingreifen in Niger als "Kriegserklärung". Nach dem Putsch hat die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas den neuen Militärmachthabern mit Gewalt gedroht: Sollte der Präsident nicht wieder eingesetzt werden, werde man Maßnahmen ergreifen. Davor warnen nun die beiden Nachbarländer Burkina Faso und Mali. Jede militärische Intervention gegen Niger komme einer Kriegserklärung gegenüber ihren Ländern gleich, teilen die Militärregierungen mit. Zum Artikel

"Wahre Finnen" lösen wöchentlich Skandale aus. Nachdem Wirtschaftsminister Junnila wegen Hitlerwitzen, rassistischen Sprüchen und Verbindungen in die Neonazi-Szene zurückgetreten ist, hat eine finnische Tageszeitung nun rassistische Textnachrichten seines Nachfolgers Rydman veröffentlicht. In Helsinki fragen sich viele, wie die neue Regierung mit der rechtspopulistischen Partei "Wahre Finnen" bis über den Herbst kommen will. Zum Artikel (SZ Plus)

Filzverdacht im Bundesverkehrsministerium. Das Haus von FDP-Politiker Wissing prüft, ob es bei der Vergabe von Fördermitteln für Wasserstoffprojekte zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Laut einem Sprecher geht man "Compliance-Vorwürfen" nach. Hintergrund sind mögliche persönliche Kontakte eines Abteilungsleiters. Zum Artikel

Makejew dringt auf Nato-Schutz für Getreidefrachter. Das Verteidigungsbündnis solle die Schiffe bei ihrer Fahrt durchs Schwarze Meer unterstützen, sagt der ukrainische Botschafter in Berlin. Nach Angriffen mit mehreren Toten fordert Präsident Selenskij härtere Sanktionen gegen Russland. Moskau meldet erneut Drohnenabschüsse über der Stadt und einen Einschlag. Zum Liveblog

Neue Idee für russisches Staatsvermögen in der EU. Kommissionspräsidentin von der Leyen wollte bis zur Sommerpause vorschlagen, wie das eingefrorene Zentralbankvermögen der Ukraine zugutekommen könnte. Daraus wurde nichts. Nun gibt es den Vorschlag, die Halter dieses Geldes zu verpflichten, die damit erzielten Gewinne ebenfalls einzufrieren. Zum Artikel (SZ Plus)

