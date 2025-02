Gespräche in Saudi-Arabien: USA und Russland nähern sich an. Erstmals seit zwei Jahren gibt es direkte Gespräche der Regierungen beider Länder. Die Delegationen loten unter anderem ein mögliches Treffen zwischen Trump und Putin aus. Die Ukraine war in Riad nicht mit dabei. Trumps Gesandter Kellogg will Selenskij am Mittwoch in Kiew treffen. Zum Artikel

Ohne Sicherheitsgarantien der USA wird es schwierig mit den Schutztruppen. Die Bereitschaft der Europäer, ihre Soldaten in die Ukraine zu schicken, ist bei den meisten Regierungen gering. Ohne die Hilfe der US-Armee, etwa beim Transport oder der Aufklärung, ist ein rein europäischer Einsatz schon militärisch-technisch kaum denkbar. Zum Artikel

Im Wahlkampf ist das Thema Friedenstruppen heikel. Die Frage rückt näher, ob Deutschland sich an einer Mission in der Ukraine beteiligen könnte. Kurz vor der Wahl meiden der Kanzler und sein Herausforderer finale Antworten. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Hamas kündigt Freilassung sechs weiterer Geiseln an. Statt drei sollen am Samstag sechs Geiseln freigelassen werden. Außerdem will die Terrororganisation am Donnerstag die Leichen von vier Geiseln übergeben, drei davon sollen auch einen deutschen Pass haben. Im Gegenzug werde Israel alle restlichen palästinensischen Häftlinge entlassen, die während der ersten Phase der Waffenruhe freikommen sollten. Zum Liveblog

Berlin verabschiedet sich von verstorbenem Altbundespräsident Köhler Zum Staatsakt versammeln sich deutsche Spitzenpolitiker und zahlreiche Wegbegleiter. In einer bewegenden Rede würdigt Bundespräsident Steinmeier Köhler als einen „tatkräftigen und bis in die letzten Tage seines Lebens unermüdlichen Diener unseres Gemeinwesens“. Köhler war Anfang Februar im Alter von 81 Jahren gestorben. Zum Artikel

Deutschland bleibt trotz Krise die drittgrößte Volkswirtschaft. Die deutsche Wirtschaft stagniert. Und trotzdem ist das Land hinter den USA und China nach wie vor die Nummer drei weltweit – das wird voraussichtlich auch weiter so bleiben. Zum Artikel

Bundestagswahl

Wie wählen die Senioren? Gewohnheit oder aktuelle Parteiversprechen: Wonach die Alten entscheiden, wem sie ihre Stimme geben, ist so wichtig wie nie. Denn fast ein Viertel der Wähler ist über 70 Jahre alt. Zum Artikel (SZ Plus)

Lindner will die FDP noch über die Fünfprozenthürde peitschen. Damit es doch noch klappt mit dem Wiedereinzug in den Bundestag, übernimmt Lindners Vize Kubicki in den letzten Zügen des Wahlkampfs eine prominente Rolle. Er macht vor allem die Ampel für „extrem hohe Vertrauensverluste“ verantwortlich. Zum Artikel

Bundestagswahl 2025: FDP beantragt Sondersitzung zu Ukraine-Milliarden

MEINUNG Die CDU fürchtet einen Sieg, der nicht zum Durchregieren reicht (SZ Plus)

Wirtschaftsverbände warnen vor Plänen der AfD. Die hohen Umfragewerte der AfD sorgen in der Wirtschaft für Besorgnis. Kurz vor der Bundestagswahl warnen Verbände vor den Folgen einer Wirtschaftspolitik von Rechtsaußen. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war