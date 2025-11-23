Ukraine-Verhandlungen starten in Genf. Vertreter der Ukraine, europäischer Staaten und der EU-Kommission versuchen in der Schweiz, doch noch Einfluss auf eine mögliche Friedenslösung für die Ukraine zu nehmen. Dem Vernehmen nach soll ihre zentrale Forderung sein: Zuerst muss der Krieg beendet werden, dann kann über Territorien gesprochen werden. Zum Artikel

Weltklimakonferenz endet ohne Beschluss zu Ausstiegsplan für Kohle, Öl und Gas. Nach schwierigen Verhandlungen vereinbaren die Staaten in Brasilien lediglich eine freiwillige Initiative, um die Klimaschutz-Anstrengungen zu beschleunigen. „Wir waren konfrontiert mit einer sehr stark auftretenden Petroindustrie“, sagt der deutsche Umweltminister Carsten Schneider. Länder, die mit Öl und Gas Geld verdienen, hätten versucht, jeden Fortschritt zu blockieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Gipfel in Südafrika: G-20-Staaten trotzen US-Boykott. Die G-20-Gruppe bekennt sich bei ihrem ersten Gipfel in Afrika zur Zusammenarbeit im Kampf gegen Kriege, wachsende Ungleichheit und Armut. Es gibt auch eine Abschlusserklärung. Die Unterzeichner verpflichten sich, den Klimawandel durch die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens zu bekämpfen – ein Passus, der in Gegenwart der USA vermutlich anders ausgefallen wäre. Zum Artikel (SZ Plus)

Berliner SPD-Chefs erklären Rücktritt. Nicola Böcker-Giannini und Martin Hikel amtieren erst seit 2024 an der Spitze des Landesverbands. Nun zieht das Duo die Konsequenzen aus mangelndem Rückhalt in der Partei. Zehn Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus steht die Partei vor einem politischen Trümmerhaufen. Zum Artikel

Nur ein kleiner Teil des Sondervermögens fließt in Bildung. Schulen und Kitas müssen dringend saniert werden, der Investitionsrückstand geht in die Milliarden. Wird das Sondervermögen Infrastruktur das deutsche Bildungssystem retten? Experten zeigen wenig Zuversicht. Die Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner sagt, in Deutschland gelte leider: „Kitas und Grundschulen sind keine nationale Priorität.“ Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern gewinnt gegen Freiburg nach 0:2-Rückstand. Michael Olise und der 17-jährige Lennart Karl drehen das Spiel, der Fußballrekordmeister feiert am Ende einen 6:2-Erfolg. Karl zeigt großes Selbstvertrauen und hofft auf eine WM-Nominierung. Zugleich zeigt sich: Die Bayern haben Probleme bei Standardsituationen. Fünf der acht Bundesliga-Gegentore fielen nach Frei- oder Eckstößen. Zum Artikel (SZ Plus)

