In Erwartung der höchstrichterlichen Urteile vom Dienstag: Zuschauer auf dem Weg in das Gebäude des Supreme Court in Washington.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Supreme Court stellt sich gegen Wahlrechtspläne der Republikaner. Die Republikaner wollten freie Hand, um Wahlkreise zu ihren Gunsten zu manipulieren. Mit einer deutlichen Mehrheit stimmt das aktuell eher konservativ besetzte Oberste Gericht der USA dagegen. Auch zwei der vom früheren Präsidenten Trump eingesetzten Richter schlagen sich auf diese Seite. Zum Artikel (SZ Plus)

"Last-Minute"-Gesetze erregen Unmut bei Opposition und Bundesrat. Die Ampelkoalition legt Gesetzesentwürfe oft nicht fristgerecht vor, was dazu führt, dass Bundestag und Bundesrat kaum Zeit zur Beratung haben. Das Gebäudeenergiegesetz ist dafür ein besonders gutes Beispiel. Die Unionsfraktion will Fristverkürzungen der Ampelkoalition künftig ablehnen. Auch der Bundesrat hat sich bereits beklagt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Volkswagen spart mit Privatjet-Flotte Millionen an Steuern. Der Autohersteller betreibt ein Luftfahrtunternehmen mit im vergangenen Jahr etwa 2800 Flügen. Durch eine geschickte Konstruktion spart er Steuern und umgeht Klimaschutzauflagen. Die Reiseziele legen außerdem nahe, dass die Betriebsflotte, anders als vom Konzern behauptet, auch für Privatflüge genutzt wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Julian Sands ist tot. Im Alter von 65 Jahren ist der britische Schauspieler gestorben. Seit Januar wurde er am Mount Baldy in Kalifornien vermisst, nun haben Wanderer seine Überreste gefunden. Nie ganz oben am Gipfel, aber ganz nah dran - so lässt sich seine Karriere beschreiben. Bekannt wurde er durch Filme wie "Zimmer mit Aussicht" oder "Leaving Las Vegas". Zum Nachruf (SZ Plus)

Ukraine und Russland

Nawalny über Söldner-Aufstand: Niemand hat Putin unterstützt. Der inhaftierte Kreml-Kritiker attestiert dem russischen Präsidenten mangelnden Rückhalt in der Bevölkerung. Bundesaußenministerin Baerbock sagt, sie sehe Bewegung bei der Position Südafrikas, was den Krieg betrifft. Nach ukrainischen Angaben sterben bei einem Raketenangriff auf ein belebtes Viertel in Kramatorsk mindestens drei Menschen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Brigade-Verlegung wird gewaltige Aufgabe für die Bundeswehr. Dass Deutschland 4000 Soldatinnen und Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren will, ist ein starkes Signal vor dem Nato-Gipfel. Innenminister Pistorius gibt damit dem langen Drängen aus Vilnius nach. Doch in der Bundeswehr ist man besorgt, ob die Truppe diese zusätzliche Aufgabe stemmen kann. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen