An diesem Mittwoch um 9 Uhr beginnt die Generaldebatte im Bundestag.

Von Julia Hippert

Darum geht es bei der Generaldebatte im Bundestag. Am heutigen Mittwoch steht der Höhepunkt der Haushaltswoche an: Bundeskanzler Scholz muss die Arbeit seiner Koalition rechtfertigen, Kritik ist von der Opposition zu erwarten. Dabei dürfte es neben dem Haushaltsentwurf für 2024 unter anderem auch um das Heizungsgesetz, den vergünstigten Strompreis für die Industrie und die Unterstützung für die Ukraine gehen. Zum Artikel

Haushaltsdebatte: Selbst die Koalitionspartner halten sich mit Beifall für Lindners Haushaltsplan zurück (SZ Plus)

"Proud Boys"-Anführer erhält Rekordstrafe für den Kapitolsturm. Enrique Tarrio muss für 22 Jahre ins Gefängnis. Der frühere Chef der rechten Miliz wurde wegen "aufrührerischer Verschwörung" im Zusammenhang mit der Attacke auf das US-Parlament vom 6. Januar 2021 schuldig gesprochen. Es sind bereits andere Mitglieder der "Proud Boys" zu langen Haftstrafen verurteilt worden, Tarrio aber hat die bisher härteste Bestrafung für die Beteiligung an dem Angriff erhalten. Zum Artikel

EXKLUSIV Anklage gegen mutmaßlichen BND-Maulwurf und Komplizen erhoben. Carsten L. soll streng vertrauliche Geheimdienstunterlagen an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB verkauft haben. Arthur E. soll die BND-Interna nach Moskau geschmuggelt haben. Der Generalbundesanwalt hat beide wegen Landesverrats angeklagt. Zum Artikel (SZ Plus)

IAA: So wollen die chinesischen Autobauer Deutschland abhängen. Leapmotor gehört heute zu den vielversprechendsten Anbietern aus China. Kernkomponenten wie Batterien, Elektromotor, Chips und Betriebssystem machen sie selbst - ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber deutschen Herstellern wie VW, Mercedes und BMW, die die meisten Bauteile zukaufen. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Kommission: Belgier wird Nachfolger von EU-Kommissarin Vestager

Schienenverkehr: Deutsche Bahn und ÖBB wollen Nachtzug-Angebot ausbauen

Nach Justizirrtum: 370 000 Euro Entschädigung für Genditzki

Großbritannien will Wagner als Terrororganisation einstufen. Das würde bedeuten, dass es in Großbritannien eine Straftat wäre, der Gruppe anzugehören oder für sie zu werben, ihre Treffen zu organisieren oder zu besuchen und ihr Logo in der Öffentlichkeit zu tragen. Vorhandenes Vermögen könnte beschlagnahmt werden. Zum Liveblog

Sanitäter und Ärzte im Ukraine-Krieg: Eine Stunde entscheidet meist über Leben und Tod (SZ Plus)

Meinung: Weder die Ukraine noch die Union sind reif dafür und doch ist eine Aufnahme des Landes in die EU alternativlos (SZ Plus)