Offenbar Machtwechsel in Polen möglich. Nach den Parlamentswahlen in Polen liegt ersten Nachwahlbefragungen zufolge die regierende PiS-Partei vorn, verfehlt aber die absolute Mehrheit, die sie bisher hatte. Die Opposition hingegen kommt rechnerisch gemeinsam auf eine Mehrheit - und hätte damit klar die Wahl gewonnen. Zum Artikel

Katholische Kirche: Weltsynode geht in die entscheidende Phase. In der dritten Woche stehen im Vatikan die bekannten Aufreger-Themen auf der Tagesordnung: die Hierarchie der Kirche, die Mitbestimmung der Gläubigen und die Stellung der Frauen. Die Veranstalter bemühen sich, die Diskussion weiter unter Kontrolle zu behalten. Zum Artikel

Russland greift Cherson mit Kampfflugzeugen an. Die südukrainische Stadt wird am Sonntag aus der Luft attackiert. Russlands Präsident Putin behauptet im Staatsfernsehen, die eigenen Streitkräfte hätten ihre Lage in der Ukraine verbessert. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen:

Ecuador: Noboa gewinnt Präsidentschaftswahl

Alles Wichtige zum Krieg in Nahost

Massenflucht in Gaza vor Bodenoffensive. An die 600 000 Palästinenser sollen sich nach mehreren Evakuierungsaufrufen unter katastrophalen Bedingungen in den Süden des Gazastreifens begeben haben. Ägypten will offenbar die Grenze zu Gaza für Hilfslieferungen und die Ausreise von Ausländern öffnen. Zum Liveblog

Baerbock bei "Anne Will": Die Moderatorin hat die richtigen Gäste und stellt die richtigen Fragen (SZ Plus)

Sorge vor Zwei-Fronten-Krieg wächst. Die Hisbollah scheint ganz gezielt gleich an mehreren Stellen aktiv zu werden, um möglichst viele Kräfte der israelischen Armee im Norden des Landes zu bündeln. Der Sprecher der israelischen Armee wirft der Hisbollah-Miliz in Libanon vor, die Spannungen an der Grenze bewusst zu schüren, um die israelische Bodenoffensive zu verhindern. Zum Artikel

Juden in Berlin: Viele fühlen sich bedroht wie selten zuvor (SZ Plus)

Spieler des FC Bayern: Mazraoui verbreitet Pro-Palästina-Video