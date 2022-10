SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Oliver Klasen

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Erneut Explosionen in Kiew. Bereits vor einer Woche hat die russische Armee das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt aus der Luft angegriffen, nun gibt es offenbar erneut Raketeneinschläge, wie Bürgermeister Klitschko auf Telegram schreibt. Auch in Charkiw, Donezk und Cherson wird gekämpft. Einer Studie des UN-Kinderhilfswerks zufolge sind vier Millionen Kinder durch den Krieg in die Armut getrieben worden. Zum Liveblog

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV EU will gemeinsamen Gaseinkauf erzwingen. Die EU-Kommission wird ein entsprechendes Gesetz vorschlagen. Mitgliedstaaten sollen sich nicht mehr länger überbieten in Verhandlungen mit Förderländern. Außerdem will Brüssel eine Art Preisdeckel für wenige Monate erlassen. Zum Artikel

Industrie beklagt Überregulierung bei Wasserstoff. Russland als Energielieferant bricht weg, nun soll es schnell gehen mit dem Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur. Politisch gewollt ist "grüner" Wasserstoff, hergestellt allein mit erneuerbarer Energie. Allerdings hat die EU-Kommission bisher nicht geregelt, was sie unter grünem Wasserstoff versteht und ein Rechtsrahmen für den Handel fehlt auch. Energie-Fachleute beklagen, Europa gehe das Thema Wasserstoff zu engstirnig und zögerlich an. Zum Artikel (SZ Plus)

Tories in Großbritannien revoltieren offen gegen Truss. Mehr als 100 Abgeordnete der Konservativen sind Medienberichten zufolge offenbar bereit, die britische Premierministerin zu stürzen. Eigentlich ist sie nach den derzeitigen Regeln der Partei ein Jahr vor einem Misstrauensvotum geschützt, doch der Unmut ist derart groß, dass es Forderungen gibt, diese Regeln zu ändern. Noch in dieser Woche könnte eine Entscheidung fallen. Zum Artikel

Zehntausende protestieren in Frankreich gegen hohe Preise. Die Linkspartei "La France Insoumise" hat zu Großdemonstration gegen die Politik von Präsident Macron aufgerufen. Obwohl die Regierung die Preise für Strom und Gas deckelt hat, ist die politische Lage in Frankreich seit Wochen angespannt. Die jetzigen Proteste könnten der Beginn eines "heißen Herbstes" sein. Zum Artikel

Union gewinnt 2:0 gegen Dortmund. Auch die Ballartisten aus Dortmund finden kein Rezept gegen die Zermürbungstaktik des 1. FC Union. Die Berliner setzen sich an der Tabellenspitze fest - weil sie Qualitäten haben, die dem BVB fehlen: Konsequenz und Entschiedenheit. Zum Artikel

FC Bayern entscheidet Spitzenspiel für sich. Trainer Nagelsmann überrascht den SC Freiburg mit einer taktischen Variante und bietet einen echten Mittelstürmer auf: Eric Maxim Choupo-Moting. Dieser erzielt ein Tor selbst und bereitet ein weiteres vor. Das Ergebnis von 5:0 ist am Ende eine unnötige Entwürdigung der Freiburger. Zum Artikel

Sonstige Themen

Bester Dinge

Modell 1880er-Jahre. In New Mexico ersteigern zwei Männer für 87 400 Dollar eine Jeans, die erstaunlich modern anmutet - zumindest optisch. Zum Artikel