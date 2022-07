SZ am Morgen

Der Notfallplan Gas soll an diesem Dienstag bei einem Sondertreffen der Energieminister in Brüssel offiziell bestätigt werden.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EU-Staaten verständigen sich offenbar auf Gas-Notfallplan. Von August bis März wollen die EU-Mitglieder den Gasverbrauch freiwillig um 15 Prozent senken. Für verpflichtende Einsparziele soll es einem Bericht zufolge mehr Ausnahmen und höhere Hürden geben als zunächst von der Kommission vorgeschlagen. An diesem Dienstag wollen die Energieminister der EU-Staaten den Plan beschließen. Altkanzler Schröder befindet sich offenbar in Moskau. Der ukrainische Präsident Selenskij tauscht den Befehlshaber der Armee in der Ostukraine aus. Zum Liveblog

Großbritannien: Sunak und Truss überziehen einander mit Vorwürfen. Im TV-Duell um die Johnson-Nachfolge hält Ex-Finanzminister Sunak der Außenministerin immer wieder Zitate aus ihrer Vergangenheit vor. Truss wiederum beschuldigt ihn, die britische Wirtschaft in die schlechte Lage gebracht zu haben, in der sie nun ist. Der eigentliche Gewinner des Abends ist Oppositionsführer Starmer. Zum Artikel

Neue Marsalek-Spur führt nach Russland. Der flüchtige frühere Wirecard-Vorstand hat inzwischen offenbar einen russischen Pass und eine russische Identität. Das legen gemeinsame Recherchen der Süddeutschen Zeitung und der von Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski finanzierten Online-Plattform Dossier Center nahe. Deutsche Ermittler suchen seit zwei Jahren nach dem mutmaßlichen Milliardenbetrüger. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesverfassungsgericht verhandelt über EU-Wiederaufbaufonds. An diesem Dienstag beginnt die zweitägige Verhandlung zu dem 750 Milliarden Euro schweren Paket, das den EU-Staaten dabei helfen soll, nach der Pandemie wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Mit der Aufnahme von Krediten für den Hilfsfonds habe die Europäische Union jedoch das Verschuldungsverbot gebrochen, das zu den wesentlichen Grundlagen der Verträge von Maastricht und Lissabon zähle, kritisieren die Kläger. Zum Artikel

Wissenschaft kritisiert FDP-Ministerin Stark-Watzinger. Das Forschungsministerium von Bettina Stark-Watzinger hat einer ganzen Reihe von Projekten die finanzielle Unterstützung entzogen. Zahlreiche geistes- und sozialwissenschaftliche Projekte sind betroffen. Viele Wissenschaftler sind entsetzt von dem Vorgehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Ganz feines Dutzidutzi. Hamham, dudu, gaga: Wenn Eltern mit ihren Babys dadaistisch kommunizieren, ist das nicht etwa peinlich - sondern Konversation auf Weltsprache-Niveau. Zum Artikel