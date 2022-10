Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Bund und Länder beraten über Gas- und Strompreisbremse. Die Länderchefs wollen an diesem Donnerstag auf mehr Tempo und Klarheit beim Bund drängen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sieht in vielen Punkten Änderungs- oder Ergänzungsbedarf, etwa bei den unklaren Auswirkungen einer Strompreisbremse oder der Frage, warum die Gaspreisbremse erst im März greifen soll und was bis dahin gemacht wird. Auch bei einer Kostenaufteilung beim Wohngeld, Mitteln für den öffentlichen Nahverkehr oder den gestiegenen Unterbringungskosten für Flüchtlinge gibt es bislang offenbar keine Einigung. Zum Artikel

EXKLUSIV Grüne in Bayern fordern 100 Millionen Soforthilfe für die Bahn (SZ Plus)

EU-Staats- und Regierungschefs streiten über Vorschläge zu Gaspreisen. Vor dem EU-Gipfel fordert mehr als die Hälfte der Regierungen die Kommission auf, einen staatlichen Preisdeckel für Gas einzuführen. Brüssel will aber lediglich eine bewegliche Obergrenze bei extremen Preisausschlägen schaffen. Deutschland und die Niederlande sehen harte Markteingriffe kritisch. Die beiden Länder warnen, dass künstlich verbilligte Preise die Versorgungssicherheit gefährden könnten. Zum Artikel

Britische Innenministerin abgelöst. Suella Braverman gehört zum rechten Parteiflügel und gilt schon lange als eine der größten Kritikerinnen von Premierministerin Truss. Neuer Innenminister wird der moderate Politiker Grant Shapps. Downing Street dementiert Medienberichte, wonach Teile der Fraktionsführung der konservativen Regierungspartei zurückgetreten sind. Zum Artikel

Ampel will Bundestagswahl in Teilen Berlins wiederholen. SPD, Grüne und FDP sprechen sich für eine erneute Abstimmung in 431 der fast 2300 Wahlbezirke aus. Die Parteien der Ampelregierung bleiben damit hinter der Forderung des Bundeswahlleiters zurück, der sich für eine Wiederholung in der Hälfte der Berliner Wahlkreise ausgesprochen hat. Zum Artikel

DFB-Pokal: FC Bayern wirft Augsburg raus. Das Team von Trainer Nagelsmann kommt trotz des am Ende deutlichen Ergebnisse von 5:2 schleppend ins Spiel, gerät in Rückstand, vergibt Großchancen. Doch Mittelstürmer Choupo-Moting hilft, die Wende einzuleiten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Ermittler haben Lürssen-Werft wegen russischer Yachtbesitzer im Visier. Die Sanktionen gegen mehrere Oligarchen erlauben einen Blick in die glamouröse Welt der Mega-Yachten. Doch wem gehören sie wirklich? Deutsche und amerikanische Fahnder hoffen, bei der Lürssen-Werft auf den Namen zu stoßen. Immer wieder gab es Gerüchte, ihm gehörten einige der luxuriösesten Yachten der Welt. Einen Beweis dafür hat bislang noch niemand geliefert. Zum Artikel (SZ Plus)