Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

G-7-Außenminister diskutieren über Umgang mit China. In Japan trafen sich die Außenminister der sieben größten Industrienationen, um den Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Mai vorzubereiten. Fast alle Debatten kreisten um die Rolle Chinas in der Welt. Die Runde verständigte sich auf einen verbindlicheren Ton im Dialog mit Peking, so wie ihn kürzlich bereits Bundesaußenministerin Baerbock angeschlagen hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Steinmeier ehrt Merkel und würdigt ihre "Kraft zur Selbstkorrektur". Die frühere Kanzlerin erhält vom Bundespräsidenten das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung. Sie ist erst der dritte Mensch und die erste Frau, die diese Auszeichnung verliehen bekommt. Merkel habe das Land "unter nie dagewesenen Herausforderungen" zu wirtschaftlichem Erfolg geführt, so Steinmeier. Ihre mittlerweile umstrittene Russland-Politik kritisiert das Staatsoberhaupt nicht. Zum Artikel

Bundesnachrichtendienst verschärft die internen Sicherheitsvorkehrungen. Der deutsche Auslandsgeheimdienst will sich besser gegen Spione wappnen. BND-Chef Kahl fordert neue Befugnisse zur Überwachung der eigenen Truppe. Er ist alarmiert nach dem Fall eines ehemaligen Referatsleiters, der im Verdacht steht, mit seinem Privathandy streng geheime Dokumente abfotografiert und an den russischen Geheimdienst übermittelt zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Zahl der Asylanträge von russischen Staatsbürgern steigt. Von Januar bis März gingen in diesem Jahr fast 2400 Anträge beim Bundesamt für Migration ein. Das sind ähnlich viele wie im gesamten vergangenen Jahr. Für den Bau des geplanten LNG-Terminals vor Rügen sollen Rohre genutzt werden, die eigentlich für die Gaspipeline Nord Stream 2 gedacht waren. Zum Ukraine-Liveblog

Macron wendet sich mit einer Rede ans französische Volk. Mit einem Fernsehauftritt - bereits dem zweiten innerhalb weniger Wochen - versucht der französische Präsident am Montagabend, seine umstrittene und gegen Widerstände durchgedrückte Rentenreform zu verteidigen. Gleichzeitig rufen die Gegner der Reform vor den Rathäusern mehrerer Städte zu Protesten auf. Zum Artikel

Renten-Experte Rürup relativiert Kernziel der geplanten Reform von Arbeitsminister Heil. Auf 48 Prozent will Heil das Rentenniveau über 2025 hinaus stabilisieren. Die Fixierung darauf kritisiert der langjährige Chef der Wirtschaftsweisen im Gespräch mit der SZ. Das Rentenniveau sei lediglich eine "statistische Größe", die wenig über die Höhe der individuellen Rente aussage. Zum Interview (SZ Plus)

Was sonst noch wichtig war