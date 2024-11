Biden erlaubt Ukraine Angriffe mit US-Waffen größerer Reichweite gegen Ziele tief in Russland. Vorher geltende Beschränkungen für sogenannte ATACMS-Langstreckenraketen werden aufgehoben. Von seinem Kurswechsel dürfte sich der US-Präsident erhoffen, den Schaden für die Ukraine zu begrenzen, bevor sein Nachfolger Trump ins Weiße Haus einzieht. Zum Artikel (SZ Plus)

G-20-Gipfel in Rio de Janeiro beginnt. Vertreter der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen sich am Montag und Dienstag, um über die Klimakrise, den Nahostkonflikt und den Krieg Russlands in der Ukraine zu reden. Brasiliens Präsident Lula fällt die schwierige Aufgabe zu, die auseinandergehenden Interessen auszubalancieren. Zum Artikel

Enttäuschung über gescheiterte Reformen in der Familienpolitik. Die Ampelkoalition hatte ein moderndes Familienrecht versprochen - mit ambitionierten Plänen für eine Reform des Unterhaltsrechts, für Trennungseltern, Patchworkfamilien und gewaltbedrohte Kinder. Mit dem Aus der Regierung kommt nun nichts davon. Das ist eine bittere Bilanz für Ex-Justizminister Buschmann von der FDP und Familienministerin Paus von den Grünen. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zur Bundestagswahl: Pistorius stellt sich hinter Scholz als Kanzlerkandidat

Klingbeil und Söder bei „Caren Miosga“: Mildes Groko-Lüftchen aus Bayern: Der CSU-Chef gibt sich friedlich wie lange nicht (SZ Plus)

Trump nimmt US-Notenbank ins Visier. Die Federal Reserve ist eine Institution, die schon länger auf Trumps Liste unliebsamer Gegner steht. In den vergangenen Monaten hat er immer wieder angedroht, Notenbank-Chef Powell zu feuern. Doch da hat er sich keinen leichten Gegner ausgesucht: Powell will sich nicht kampflos ergeben. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: