Europäer lehnen US-Friedensplan für Ukraine ab. Die Vorschläge aus Washington sehen vor, dass die völkerrechtswidrige Annexion der Krim international anerkannt werden soll. Sowohl der ukrainische Präsident Selenskij als auch die EU lehnen diesen Schritt ab. US-Außenminister Rubio und der Ukraine-Verhandler der USA, Witkoff, sagen ihre Teilnahme an einem geplanten Treffen in London daraufhin ab. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Kommission verhängt hohe Bußgelder gegen Apple und Facebook. Wegen Verstößen gegen das Gesetz über Digitale Märkte soll Facebook 200 Millionen Euro Strafe zahlen, Apple 500 Millionen. Laut Digitalkommissarin Virkkunen hätten die Unternehmen die Wahlfreiheit ihrer Nutzer beschnitten und müssten das nun ändern. Zum Artikel

Mehr als 150 Verletzte nach mehreren Erdbeben in Istanbul. Das bisher heftigste Beben soll eine Stärke von 6,2 gehabt haben. Bei dem Versuch, sich aus Häusern in der 16-Millionen-Metropole zu retten, verletzen sich zahlreiche Menschen. Es gibt bislang keine Berichte über größere Schäden. Experten warnen davor, dass das Hauptbeben noch kommen könnte. Zum Artikel

CDU kritisiert Aussagen von SPD-Generalsekretär Miersch zum Mindestlohn. Miersch droht damit, den von der SPD versprochenen Mindestlohn von 15 Euro notfalls per Gesetz festzulegen, falls die zuständige Kommission keine entsprechende Anhebung empfehlen sollte. Der Wirtschaftsflügel der CDU teilt mit: „Die Formulierung im Koalitionsvertrag spricht für sich“, dem habe man „nichts hinzuzufügen“. Dort wird an der unabhängigen Mindestlohnkommission festgehalten. Zum Artikel

MEINUNG Die Genossen wären gut beraten, nicht jetzt schon den Koalitionsvertrag umzudeuten (SZ Plus)

Papst Franziskus in den Petersdom überführt und aufgebahrt. Der Leichnam ist in einer Prozession in die Kathedrale gebracht worden. Dort werden zehntausende Gläubige in den nächsten Tagen Abschied nehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

Kevin Kühnert: Rücktritt wegen Bedrohungsgefühl. Der ehemalige SPD-Generalsekretär begründet seinen überraschenden Rückzug im vergangenen Herbst mit körperlichen Bedrohungen und Angriffen gegen ihn. Er habe den Glauben daran verloren, gegen den Hass kämpfen zu können, der vor allem auf Social Media verbreitet werde. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen