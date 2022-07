Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Lindners geplante Steuersenkungen könnten Topverdienern am stärksten helfen. Der Finanzminister hat für 2023 den Abbau der kalten Steuerprogression angekündigt, ohne bisher ins Detail zu gehen. Berechnungen der Arbeitnehmerkammer Bremen zeigen: Von Lindners Plan könnten ausgerechnet jene Bürger am stärksten profitieren, die am meisten verdienen - und am wenigsten unter Inflation und hohen Preisen leiden. Den Experten zufolge würden 90 Prozent der Bevölkerung von einer Direktzahlung von 600 Euro stärker profitieren als vom Abbau der kalten Progression. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland zieht ins EM-Finale ein. In einem leidenschaftlich geführten Halbfinale gegen Frankreich ist die deutsche Kapitänin Popp wieder die überragende Figur. Das 1:0 erzielt sie mit einem Volleyschuss, das 2:1 mit dem Kopf - am Sonntag warten nun Turnier-Gastgeber England und fast 90 000 Zuschauer in Wembley. Zum Artikel

US-Notenbank Fed erhöht Leitzins wegen Inflation um 0,75 Prozentpunkte. Er liegt nun in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Die Logik dahinter lautet: Höhere Leitzinsen machen Kredite teurer, US-Privatleute geben nicht mehr so viel Geld aus. Um ihre Produkte weiter verkaufen zu können, müssen Unternehmen ihre Preise heruntersetzen und die Inflation würde zumindest laut Lehrbuch sinken. Doch während höhere Leitzinsen die Inflation bremsen sollen, können sie die Wirtschaft gefährlich abwürgen. Wenn Zinsen steigen, müssen Unternehmen beispielsweise mehr für Kredite zahlen. Zum Artikel

Bahn-Qualitätsprüfer warnte intern schon vor drei Jahren vor Desaster beim Schienennetz. Anatol Jung hatte bei zahlreichen Beschäftigten vertraulich nach Mängeln der Leit- und Sicherungstechnik für den Zugverkehr gefragt. Die Antworten fielen größtenteils verheerend aus. In einem "Ausblick" warnte er mehrere Führungskräfte, wenn die vielen Missstände nicht beseitigt würden, werde es zu "massiven Einschränkungen" im Netz kommen. Bis hin zu Streckensperrungen. Und das Unfallrisiko werde "signifikant" steigen. Statt eines Danks schickte ihm der Konzern mehrere Kündigungen. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Demokraten einig über kleineres Klima-und Sozialpaket. Präsident Biden hatte ein gigantisches Ausgabenprogramm geplant, das sein Parteikollege, Senator Manchin, lange blockierte. Nun stimmt dieser einem deutlich reduzierten Paket zu: 430 Milliarden Dollar sollen in Klimaschutz und Krankenversicherung fließen. Zum Artikel

Meta meldet erstmals seit Börsengang gesunkenen Umsatz. Lange schien der Facebook-Mutterkonzern immun gegen Datenskandale und Wirtschaftsschwäche zu sein. Doch im zweiten Quartal sinkt der Umsatz im Jahresvergleich um etwa ein Prozent auf 28,8 Milliarden Dollar. Der Gewinn schrumpft um 27 Prozent auf knapp 6,7 Milliarden Dollar. Meta verweist auf den starken Dollar, der zu einer ungünstigen Umrechnung von Auslandseinnahmen in der Bilanz führe. Doch der Konzern spürt auch den Druck der Konkurrenz von Tiktok. Zum Artikel

Corona-Infizierte müssen sich in Österreich nicht mehr isolieren. Auch wer positiv auf Covid getestet ist, darf künftig unter die Leute gehen - mit Maske vor Mund und Nase. Das Ende der Quarantäne begründet der Gesundheitsminister mit Blick auf die psychischen und sozialen Folgen der Corona-Krise. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

USA: Mehr als 75 000 tote oder verletzte russische Soldaten. Sollte die Zahl stimmen, wäre das ein enormer Anteil der russischen Streitkräfte. Außenminister Blinken will bald mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow telefonieren. Der Nasa zufolge wird Moskau nun doch bis mindestens 2028 an der Internationalen Raumstation ISS mitarbeiten. Präsident Selenskij bietet der EU Unterstützung mit ukrainischem Strom an. Zum Liveblog

USA bieten Russland offenbar Gefangenenaustausch an. Um eine in Russland inhaftierte Basketballerin und einen weiteren US-Bürger nach Hause zu holen, ist die Biden-Regierung offenbar bereit, einen bekannten russischen Waffenhändler freizulassen. Außenminister Blinken will bald mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow telefonieren. Zum Artikel

Bester Dinge

Schleuderpreis. Der australische Künstler Matthew Griffin hat eine Gurkenscheibe aus einem Cheeseburger gezogen und an die Decke einer Galerie in Neuseeland geworfen. Für das Werk verlangt er 6150 Euro. Ist das nun ein platter Scherz oder hohe Kunst? Zum Artikel