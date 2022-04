Treffen am Sonntag in der Stichwahl aufeinander: Marine Le Pen und Emmanuel Macron.

Von Sina-Maria Schweikle

Macron wirft Le Pen Abhängigkeit von Putin vor. Weniger Steuern auf Energie, Rente mit spätestens 62: Die rechtsextreme Kandidatin präsentiert sich im TV-Duell vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich als Anwältin der einfachen Leute, der Amtsinhaber als Garant für die Zukunft der EU. Außerdem geht es um die Verbindung Le Pens nach Moskau. Zum Artikel

Krise bei der Linken: Wissler soll die Partei zunächst alleine führen. Nach Missbrauchsvorwürfen im hessischen Landesverband fordert Co-Chefin Hennig-Wellsow eine Erneuerung und zieht sich zurück. Eine Nachfolge gibt es vorerst nicht, entscheidet die Partei am Abend in einer Krisensitzung. Mehrere Vorstandsmitglieder fordern wohl, dass beim Parteitag im Juni die gesamte Parteispitze neu gewählt wird. Doch allein mit neuen Köpfen, so mahnen einige, werde der Neustart nicht gelingen. Zum Artikel

US-Regierung will zurück zur Maskenpflicht in Zug und Flugzeug. Eine von Trump eingesetzte Bundesrichterin hatte die Maßnahme aufgehoben. Dagegen will die Biden-Regierung nun vorgehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt wieder über 700. Finanzminister Lindner ist in Washington positiv auf Corona getestet worden. Corona-Meldungen im Überblick

Leipzig steht im Finale des DFB-Pokals. In einem ebenso zähen wie leidenschaftlichen Abnutzungskampf setzt sich RB Leipzig nur selten spielerisch in Szene. Doch der eingewechselte Forsberg verhindert mit seinem 2:1 gegen Union Berlin die Verlängerung. Zum Artikel

Großteil von Luhansk unter russischer Kontrolle. Russische Truppen stoßen in der Ukraine weiter vor, die befürchtete Großoffensive könnte jedoch erst noch bevorstehen. Die in der Stahlfabrik im umkämpften Mariupol verschanzten ukrainischen Kämpfer könnten sich bald ergeben, sagt der in den Krieg verwickelte tschetschenische Präsident Kadyrow. Zum Liveblog

Die letzte Bastion in Mariupol. In einem Stahlwerk haben sich ukrainische Soldaten und Zivilisten verschanzt. Sie flehen um eine Evakuierung - doch diese wäre für die internationale Gemeinschaft kaum möglich, ohne selbst in den Konflikt hineingezogen zu werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Baerbock betreibt im Baltikum Schadensbegrenzung. Kann Deutschland schwere Waffen in die Ukraine liefern? Den Kanzler und die Außenministerin trennt in dieser Frage vielleicht gar nicht so viel. Auf die Öffentlichkeit jedoch wirken sie sehr unterschiedlich - das zeigt die Reise der Außenministerin ins Baltikum. Zum Artikel (SZ Plus)

Bürgermeister reist durch Europa auf der Suche nach Hilfe. Iwan Fedorow ist Bürgermeister der besetzten ukrainischen Stadt Melitopol. Als die Russen kamen, entführten sie ihn. Jetzt ist er wieder frei - und redet in Brüssel der EU ins Gewissen, der Ukraine noch mehr Waffen zu schicken. Zum Artikel

Osterhasendieb gestellt. Halb Nordrhein-Westfalen freut sich mit einer 65-jährigen Witwe aus Herne: Jahr um Jahr verschwand ihre Osterdeko - jetzt ist ihr die Ortung des mutmaßlichen Täters gelungen. Zum Artikel