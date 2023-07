SZ am Morgen

Flugpreise könnten bereits in diesem Jahr wieder sinken, prognostiziert der Branchenverband International Air Transport Association. (Archivbild)

Was wichtig ist und wird.

Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Branchenverband prognostiziert sinkende Flugpreise. Die International Air Transport Association (IATA) geht davon aus, dass die Preise in diesem Jahr weltweit um etwa ein Prozent gegenüber 2022 sinken werden. Damit wären sie immer noch extrem hoch. Eine Studie von Bernstein Research kommt überdies zu dem Schluss, dass einige wichtige Faktoren es den Airlines künftig schwerer machen werden, die Preise auf so hohem Niveau zu halten. Zum Artikel (SZ Plus)

Expertin findet Sparpläne beim Elterngeld "bedauerlich". Elterngeld- und Gleichstellungsexpertin Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung heißt eine Einsparung beim Elterngeld nicht gut. Zwar sei eine Kappung der Einkommensgrenze wohl noch das Vertretbarste, den familienpolitischen und gleichstellungspolitischen Zielen des Elterngeldes laufe eine solche Maßnahme trotzdem zuwider. Zum Interview (SZ Plus)

Gewerkschaften und Sozialverband kritisieren Kürzungen im Haushalt. Die Regierung setze mit dem Haushalt ein falsches Signal, befindet DGB-Vorstandsmitglied Körzell. VdK-Präsidentin Bentele sagte der Augsburger Allgemeinen, es müsse verhindert werde, dass der Sozialstaat bröckelt oder zerbricht. Er sei das Fundament der Gesellschaft. Sie fordert Nachbesserungen bei der geplanten Kindergrundsicherung sowie bei den Zuschüssen für die Kranken- und Pflegeversicherung. Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 beschließen. Zum Artikel

Israel: Abzug der Truppen aus Dschenin hat begonnen. Während das Militär die Stadt verlässt, kommt es zu Gefechten - ein Soldat wird erschossen. Fünf Raketen aus dem Gazastreifen werden von der israelischen Flugabwehr abgefangen. Zum Artikel

Chefin von deutschem Rüstungskonzern fordert mehr Industriepolitik. Susanne Wiegand, die Chefin des Panzer-Zulieferers Renk, fürchtet, dass ein Großteil des Bundeswehr-Sondervermögens an US-Firmen gehen könnte. "Ich glaube, dass da nicht viel Geld übrig bleibt für die deutsche Industrie", kritisiert sie die Vergabepolitik Berlins. Das liege auch daran, dass die Regierung die Branche nicht als strategisch wahrnehme: "Deutschland hat keinen politischen Kompass für die Verteidigungsindustrie." Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: Moskau und Kiew werfen einander geplanten Anschlag auf AKW Saporischschja vor. Beide Seiten sprechen von verschiedenen Szenarien, die die Gegenseite unmittelbar geplant haben soll. Die ukrainische Führung gibt neue Ziele für die Gegenoffensive bekannt. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen: