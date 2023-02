Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Münchner Sicherheitskonferenz beginnt. Etwa 40 Staatschefs, 1000 Journalisten, 5000 Polizisten: Die Sicherheitskonferenz wird für ein Wochenende zum politischen Zentrum. Wichtigstes Thema dürfte der Krieg in der Ukraine werden. Vertreter aus Russland und Iran sind nicht eingeladen, vor allem, um der Propaganda der beiden Regime keine Bühne zu bieten. Zum Artikel

Verdi beginnt ganztägigen Warnstreik an Flughäfen. Im deutschen Luftverkehr sind an diesem Freitag erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Die Gewerkschaft ruft in Frankfurt, München, Stuttgart, Bremen, Hamburg, Hannover und Dortmund zum Streik auf. Nach Schätzungen des Flughafenverbandes ADV sind von den mehr als 2340 Flugausfällen fast 300 000 Menschen betroffen. Allein die Lufthansa musste etwa 1300 Verbindungen streichen. Zum Artikel

Biden: Abgeschossene Ballons waren wohl zu Forschungszwecken unterwegs. Der US-Präsident räumt ein, dass die Ballons aus China wohl nicht zur Spionage in der Luft waren. "Höchstwahrscheinlich" seien sie "an private Unternehmen, Freizeit- oder Forschungseinrichtungen" gebunden, "die das Wetter untersuchen oder andere wissenschaftliche Forschungen durchführen". Bei China entschuldigen will er sich nicht, bemüht sich aber, das schwierige Verhältnis zu Peking etwas zu beruhigen. Zum Artikel

Sabotage-Akte an den Pipelines in der Ostsee sind schwer aufzuklären. Fast fünf Monate sind die Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines jetzt her. Polizisten und Geheimdienste in drei europäischen Ländern ermitteln noch immer. Aber wer steckt denn nun dahinter? Über die schwierige Suche nach den Tätern. Zum Artikel (SZ Plus)

Europa League: Union erarbeitet sich Remis in Amsterdam. Der Überraschungszweite der Bundesliga aus Berlin trotzt dem AFC Ajax im Hinspiel der Zwischenrunde ein 0:0 ab und wahrt damit die Chance auf den Achtelfinaleinzug. Das vermeintliche Siegtor für Union zählt nach VAR-Entscheidung nicht. Zum Artikel

Früherer Stabhochspringer Lobinger nach langer Krankheit gestorben. Im Alter von 50 Jahren erliegt der einstige Weltklasse-Athlet seinem schweren Krebsleiden. Lobinger hatte im März 2017 erstmals die Diagnose Leukämie erhalten, eine neuartige Therapie schlug zuletzt nicht an. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: