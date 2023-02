SZ am Morgen

Protest gegen einen derzeit besonders umstrittenen Versuch, mehr Unterkünfte zu schaffen: Der Landkreis Nordwestmecklenburg baut in dem 500-Einwohner-Dorf Upahl eine Container-Unterkunft für 400 Flüchtlinge.

Von Leopold Zaak

Kommunen sehen sich von Anzahl Geflüchteter überfordert. Im vergangenen Jahr haben 218 000 Menschen in Deutschland Asyl beantragt. Allein aus der Ukraine hat Deutschland etwa eine Million Geflüchtete aufgenommen. Die Städte und Landkreise fordern mehr Hilfe von Bund und Ländern, um sie unterzubringen und zu integrieren. An diesem Donnerstag treffen sich Funktionäre und Politiker im Innenministerium zu einem Flüchtlingsgipfel. Aus der Union kommt Kritik: Kanzler Scholz kümmere sich in der Sache zu wenig. Zum Artikel

EXKLUSIV Organisation Finanzwende zeigt hohen Einfluss der Bankenlobby in Brüssel. Nach der Finanzkrise wollte die EU strengere Regeln für Banken, aber deren Interessenvertreter verhinderten das. Eine Auswertung zeigt, dass Lobbyisten seit dem Amtsantritt der neuen Kommission vor vier Jahren 176 Treffen mit hochrangigen EU-Entscheidern hatten. Experten der Zivilgesellschaft bekamen im selben Zeitraum nur zwei Termine. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Bill Gates will mit künstlicher Intelligenz Ärzte und Lehrer unterstützen. Der Microsoft-Gründer und Stifter erwartet, dass Künstliche Intelligenz Bildung und Gesundheit weltweit verbessern kann. Sie könne beispielsweise bei der Versorgung in armen Ländern helfen. Auch um den Klimawandel zu bekämpfen, setzt Gates vor allem auf Technologie. Zum Interview (SZ Plus)

FBI untersucht Universität nach Dokumenten von US-Präsident Biden. Laut dem Nachrichtensender CNN führen Polizisten zwei Razzien an der Universität von Delaware durch. Biden hatte ihr offenbar Dokumente aus seiner Amtszeit als Senator von Delaware zwischen 1973 und 2009 überlassen. Das Weiße Haus äußert sich bisher nicht zu dem Bericht. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Zoll-Streit mit Slowakei verzögert Waffen-Hilfe. Seit Wochen führen bürokratische Probleme zu erheblichen Verzögerungen bei der Reparatur von Raketenwerfern und Panzerhaubitzen, die der Ukraine geliefert worden sind. Nach SZ-Informationen standen mehrere Mars-Raketenwerfer wochenlang an der ukrainisch-slowakischen Grenze und mussten schließlich über Polen nach Deutschland transportiert werden. Nun gibt es Hoffnung auf eine Lösung. Zum Artikel (SZ Plus)

Diplomat Heusgen: Russland braucht "Deputinisierung". Das Land müsse sich von seinem Präsidenten lösen, bevor es einen Neuanfang geben könne, weil es "total auf Putin ausgerichtet ist", sagt der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Die deutsche Panzerkoalition für die Ukraine verfehlt vorerst ihr Ziel. Zum Liveblog

