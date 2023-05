Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Länder pochen im Flüchtlingsstreit auf mehr Geld. In einem 15-Seiten-Papier widersprechen die Landes-Finanzminister Punkt für Punkt der Bundesregierung und beharren darauf, dass sie mehr Unterstützung aus Berlin benötigen. Nicht einmal bei den Geflüchteten aus der Ukraine decke der Bund die Gesamtkosten ab - anders als von ihm behauptet. Der bayerische Ministerpräsident Söder warnt vor einem Schaden für die Demokratie. Zum Artikel (SZ Plus)

Vorstoß der CSU: Ampelkoalition lehnt Koppelung von Entwicklungshilfe an Asylbewerber-Rücknahme ab

NSU-Vertrauter wendet sich offenbar von nationalsozialistischer Gesinnung ab. André Eminger, wichtiger Helfer der Terrorbande NSU, ist auch vor Gericht nicht von seiner Überzeugung abgewichen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ist er aber seit Juli 2022 im Aussteigerprogramm des Landes Sachsen. Das Oberlandesgericht München glaubt ihm offenbar die Wende um 180 Grad. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Scholz und Macron wollen Beziehungen stärken. Gemeinsam wandern, reden, essen: Der Bundeskanzler und der französische Präsident sind gewillt, die kriselnde Freundschaft ihrer Länder wieder mehr zu pflegen. Sogar ein mehrtägiger Staatsbesuch steht auf dem Programm. Und künftig sollen die Kabinette beider Länder nach SZ-Informationen einmal im Jahr zu Klausuren zusammenkommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Sechs Tore im Titelkampf. Mit einem 6:0 gegen den VfL Wolfsburg unterstreicht Borussia Dortmund eindrucksvoll seine Ambitionen, deutscher Meister zu werden. Es ist der zehnte Bundesliga-Heimsieg in Folge - ein neuer Vereinsrekord. Doch um die Bayern noch abzufangen, braucht es nun Schützenhilfe von Schalke 04. Zum Artikel

"Pa, wir alle sind so stolz auf Dich". Katy Perry singt, "Take That" auch - und Prinz William hält eine Rede: Die Krönungsfeierlichkeiten von Charles III. gehen mit einem Mega-Konzert vor Schloss Windsor zu Ende. Der Abend in Bildern. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Luftangriffe auf Kiew und Odessa. Mindestens fünf Menschen sollen laut Bürgermeister Klitschko bei Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt verletzt worden sein. Die russische Armee verstärkt offenbar auch den Beschuss von Bachmut. Aus der Gegend des Atomkraftwerks Saporischschja werden angeblich etwa 1600 Menschen von der Besatzungsverwaltung fortgebracht. Zum Liveblog

EXKLUSIV Der deutsche Atomfonds steckt in Russland fest. Ein Milliarden-Vermögen soll den Umgang mit den Altlasten der deutschen Kernkraft finanzieren. Dafür wurde in einen russischen Ölkonzern investiert. Das Geld ist nun aber wegen der Sanktionen blockiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Russlands Flaggen unerwünscht. Beim Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 78 Jahren besteht die Berliner Polizei auf einem Verbot russischer und sowjetischer Symbole. In einer Eilentscheidung wird das vom Verwaltungsgericht gekippt. Die Polizei erklärt, sie wolle weiter durch die Instanzen dafür kämpfen - anders als beim ebenfalls von ihr ausgesprochenen Verbot ukrainischer Fahnen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages