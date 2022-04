SZ am Morgen

Aus Mariupol und nahe gelegenen Städten geflüchtete Menschen kommen in Saporischschja an.

Was wichtig ist und wird.

Von Sina-Maria Schweikle

Krieg in der Ukraine

Mehr als 3000 Menschen gelingt Flucht aus Mariupol. Sie sollen sich auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet retten haben können, obwohl ein kontrollierter Fluchtkorridor gescheitert war. Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock gehen davon aus, dass Putins Berater ihn belügen. Zum Artikel

Russische Oper lädt Netrebko aus. Nach ihrem Statement gegen den Krieg in der Ukraine verliert die Opernsängerin ein Engagement in Nowosibirsk. Die Oper wirft der in Österreich lebenden Sängerin indirekt vor, ihr Heimatland verraten zu haben. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Viele Lkw-Fahrer werden von ihren Arbeitgebern schlecht behandelt. Bei jeder zweiten Kontrolle im Transportgewerbe stoßen Behörden auf Verstöße gegen Arbeits- und Lenkvorschriften. Politiker fordern nun deutlich höhere Bußgelder. Zum Artikel (SZ Plus)

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet einen Wert von 1532 und 196 456 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Gesundheitsminister Lauterbach fordert die Menschen in Deutschland dazu auf, weiter Masken zu tragen. Intensivmediziner sprechen sich für eine Impfpflicht ab 50 Jahren aus. Zum Corona-Blog

Was genau ist ein Corona-Hotspot? An dieser Frage entscheidet sich, ob eine Gemeinde oder gar ein Bundesland künftig verschärfte Corona-Maßnahmen verhängen kann. Politiker haben den Begriff als zu schwammig kritisiert, doch Experten glauben, dass Gerichte sehr wohl damit arbeiten können. Zum Artikel (SZ Plus)

Auslosung zur Fußball-WM: Deutschland trifft in der Vorrunde auf Spanien und Japan. Spanien, Japan und Costa Rica oder Neuseeland: Die deutsche Nationalmannschaft erwischt eine Vorrundengruppe, vor der es Hansi Flicks Vorgänger lustvoll gegruselt hätte. Die DFB-Delegation kann nun ihre Planungen forcieren. Zum Artikel

Außerdem wichtig