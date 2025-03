USA geben Hilfen für Ukraine wieder frei. Bei Gesprächen mit einer US-Delegation in Saudi-Arabien stimmt das angegriffene Land einem 30-tägigen Waffenstillstand zu – abhängig von Russlands Bereitschaft dazu. Die USA erklären zugleich, wieder Militärhilfe leisten und Geheimdienstinformationen teilen zu wollen. Nun sei Russland am Zug, sagt der amerikanische Außenminister Rubio. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump: Gespräche mit Russland schon „heute und morgen“. Der US-Präsident begrüßt die ukrainische Bereitschaft zu einer Waffenruhe, er selbst wolle in diesen Tagen mit dem russischen Präsidenten sprechen. Die Spitze der EU lobt das Verhandlungsergebnis von Dschidda, Bundesaußenministerin Baerbock sagt, es könne „ein wichtiger Wendepunkt im Streben der Ukraine nach dauerhaftem Frieden und Sicherheit sein“. Zum Liveblog

Was heute wichtig ist

EU verhängt Strafzölle gegen Waren aus den USA. Auf Whiskey, Motorräder und Boote aus den Vereinigten Staaten werden von April an Extra-Abgaben fällig. Damit reagiert die EU-Kommission darauf, dass Trumps Regierung Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte eingeführt hat. Zum Artikel

Handels- und Migrationspolitik: Mexikos Präsidentin scheint einen besonderen Draht zu Trump gefunden zu haben (SZ Plus)

US-Senat wegen Etat in der Zwickmühle. Das US-Repräsentantenhaus stimmt dem Überbrückungshaushalt zu, im Senat bekommen die Demokraten nun eine der seltenen Gelegenheiten zur spürbaren Opposition. Sie könnten das Vorhaben blockieren, damit aber für einen Regierungsstillstand verantwortlich gemacht werden. Die Abgaben auf Stahl und Aluminium sind seit dem Morgen in Kraft, die Zölle auf Waren aus Kanada will Präsident Trump doch nicht verdoppeln. Zum Liveblog

Milliardenpakete: Verfassungsgericht entscheidet über geplante Sondersitzungen. Gleich mehrere Anträge sind in Karlsruhe eingegangen, unter anderem von AfD und Linken. Sie argumentieren, der alte Bundestag dürfe keine Verfassungsänderung mehr beschließen. Noch an diesem Mittwoch könnten die Richter ihre Entscheidung verkünden. Zum Liveblog

Portugals Parlament stürzt Regierung. Ministerpräsident Montenegro stellt die Vertrauensfrage und eine Mehrheit stimmt gegen ihn. Vorausgegangen ist eine wochenlange Debatte über eine dubiose Beratungsfirma des Premiers. Im Mai könnte nun neu gewählt werden. Zum Artikel

Zahlreiche Städte kürzen ÖPNV-Angebot. Wer in Deutschland auf Bus und Bahn angewiesen ist, hat vielerorts ein Problem. Nicht nur auf dem Land: Eine neue Studie zeigt, dass selbst in vielen deutschen Städten der öffentliche Nahverkehr aufgrund finanzieller und personeller Engpässe drastisch eingeschränkt ist. Nur Leipzig baut das Angebot aus. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern im Viertelfinale der Champions League. Leverkusen versucht alles, zeigt den Willen zur Aufholjagd und Trainer Alonso stellt sogar einen Stürmer auf. Doch am Ende liefern die Münchner eine souveräne Auftragsarbeit ab und ziehen mit einem 5:0 nach Hin- und Rückspiel in die nächste Runde ein – da geht es gegen Inter Mailand. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen