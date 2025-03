Selenskij bedauert Streit mit Trump und will „an dauerhaftem Frieden arbeiten.“ Der ukrainische Präsident schreibt nach dem Eklat im Weißen Haus auf der Plattform X: „Es ist Zeit, die Dinge in Ordnung zu bringen“. Der Stopp der US-Unterstützung für die Ukraine trifft in Europa auf deutliche Kritik, nur Ungarn begrüßt die Entscheidung. Zum Artikel

Union und SPD verhandeln unter erschwerten Bedingungen. Mit dem US-Rückzug aus der Ukraine gibt US-Präsident Trump bei der Koalitionsfindung in Berlin den Takt vor. Kurzfristig wird nach einer Finanzierung für ein neues Milliarden-Hilfspaket gesucht. Es ist praktisch startklar. Zum Artikel (SZ Plus)

Grünen-Chef Banaszak wirft Merz Verantwortungslosigkeit vor. Der CDU-Vorsitzende und voraussichtliche neue Kanzler habe sich „an die Macht gelogen“: Die Grünen kritisieren Union und SPD hart für die Überlegung, neue Sondervermögen aufzulegen. Dabei sollte die Partei eigentlich zum Mehrheitsbeschaffer werden. Zum Artikel

Arabische Länder beraten über den Wiederaufbau von Gaza. Ägypten schlägt einen Wiederaufbau Gazas in drei Phasen vor, der 53 Milliarden Dollar kosten soll. Das Geld soll von arabischen Staaten kommen, aber auch von internationalen Institutionen. Es scheint bislang aber keinerlei konkrete Zusagen zu geben, Ägypten selbst ist erst vor wenigen Monaten knapp am Staatsbankrott vorbeigeschrammt. Zum Artikel

Todesfahrt in Mannheim: Ermittler sichten Krankenakte des Verdächtigen. Am Tag nach der tödlichen Fahrt in der Mannheimer Innenstadt haben die Ermittler den Tathergang präzise rekonstruiert. Unklar ist noch das Motiv. In den Fokus der Ermittlungen rückt die psychische Verfassung des Fahrers. Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel

Prozess gegen Blatter und Platini: Die beiden Schlüsselzeugen widersprechen sich. Im Prozess um eine ominöse Zwei-Millionen-Zahlung aus dem Jahr 2011 erhöht sich die Sprengkraft. Nach konträren Angaben dazu, wie das Verfahren einst begann, stellt sich die Frage: Welchem Vortrag glaubt das Gericht? Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Zollstreit mit den USA

Trump macht Ernst mit Zöllen gegen Mexiko und Kanada. Der US-Präsident belegt die Nachbarländer mit Gebühren auf nahezu alle Einfuhren in Höhe von 25 Prozent. Die Zölle auf Waren aus China verdoppelt er, Peking schlägt bereits zurück. Zum Artikel

Börse: Der Trump-Bonus ist aufgezehrt. Nach der Wahl des US-Präsidenten im November boomten die Aktien. Der größte Teil des Gewinns ist schon wieder verloren, weil Trump die Investoren verunsichert. Zum Artikel (SZ Plus)

Continental und die Angst vor Trumps Politik

Der Dax-Konzern aus Hannover, einer der größten Autozulieferer der Welt, musste bereits einen harten Sparkurs einschlagen. Jetzt kommen auch noch amerikanische Strafzölle. Zum Artikel (SZ Plus)