Was heute wichtig ist

EU-Gipfel will über Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine entscheiden. Auf dem zweitägigen Spitzentreffen in Brüssel, das an diesem Donnerstag beginnt, steht Ungarns Regierungschef Orbán im Mittelpunkt. Eigentlich will die EU mit der Ukraine über deren EU-Mitgliedschaft sprechen und Kiew bis 2027 aus dem EU-Haushalt 50 Milliarden Euro zusichern. Beides geht aber nur per einstimmiger Entscheidung, also auch dem Okay aus Budapest. Orbán fordert, dass die EU 30 Milliarden Euro freigibt, die sie wegen Ungarns Rechtsverstößen zurückhält. Ein Drittel davon gibt die EU nun tatsächlich frei. Zum Artikel